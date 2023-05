Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Gobierno vuelve a "vender" la cuarta desaladora de Almería

miércoles 17 de mayo de 2023 , 05:00h

Ya lo hizo el pasado día 11 al presentar el Decreto de Sequía, que siendo de emergencia, no estar´alista en años

El Ejecutivo central ha anunciado otra vez -ya lo hizo el pasado día 11 de este mismo mes al presentar el Decreto de Sequía- la construcción de una nueva planta desaladora en el Levante almeriense, con una inversión de 100 millones de euros, como medida para hacer frente a la escasez de agua en la zona. Sin embargo, esta infraestructura no estará operativa hasta dentro de unos años, por lo que no solucionará el problema de la sequía que afecta a los agricultores y a la población en general.

La nueva desaladora se suma a las otras tres que ya existen en el Levante almeriense, gestionadas por la sociedad estatal Acuamed, que tienen una capacidad conjunta de 111 hectómetros cúbicos al año. La ubicación exacta de la cuarta planta dependerá de la decisión de la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la cuenca intracomunitaria.

El anuncio del Gobierno se enmarca en el Real Decreto de medidas para combatir la sequía aprobado el pasado 11 de mayo, que contempla también la construcción de otra desaladora en la Costa del Sol, en Málaga, con un coste total de 200 millones de euros. Estas actuaciones se declaran de Interés General del Estado y se financiarán con fondos europeos.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado a los medios que estas inversiones son necesarias para garantizar el suministro de agua para abastecimiento y uso agrícola en el levante almeriense, que no depende de las lluvias ni de los trasvases. No obstante, ha reconocido que las desaladoras no son la solución definitiva a la sequía, sino que se trata de una medida complementaria que requiere de un uso eficiente y sostenible del recurso hídrico.

Acuamed mejora y amplía las desaladoras del Levante

La sociedad estatal Acuamed está realizando diversas actuaciones en las desaladoras del Bajo Almanzora, Campo de Dalías y Carboneras, que suministran agua desalada al Levante almeriense. Estas obras consisten en la defensa y reparación de la primera planta, que sufrió daños por las riadas de 2012, y en la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo en las tres instalaciones.

Estas medidas permitirán incrementar la producción de agua desalada de 72 a 111 hectómetros cúbicos al año, lo que supone un aumento del 54 por ciento. Esta agua se destinará al abastecimiento de una población de medio millón de habitantes y al riego de los cultivos de la zona. A esta cantidad se sumará la que aporte la nueva desaladora que el Gobierno central construirá en el Levante almeriense, con una inversión de 100 millones de euros.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado las obras de la desaladora del Bajo Almanzora y ha destacado que estas inversiones son necesarias para garantizar el suministro de agua en una zona afectada por la sequía. Asimismo, ha señalado que las desaladoras aportan estabilidad y seguridad a los agricultores, que no dependen de las lluvias ni de los trasvases para regar sus cultivos.

El Gobierno invierte 355 millones de euros en el Levante almeriense

El Ejecutivo central ha anunciado una inversión de 275 millones de euros para aumentar la producción de agua desalada en el Levante almeriense, que se destinará al abastecimiento y al riego de los cultivos. Esta cantidad se suma a los 80 millones de euros que se dedicarán a nueve proyectos de modernización de regadíos en la provincia de Almería, financiados con el Plan de Recuperación.

Entre las actuaciones previstas, destaca la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, que sufrió graves daños por las riadas de 2012 y que se espera que esté operativa en el último trimestre de este año. También se ampliará la capacidad de la desaladora de Carboneras, que pasará de 42 a 51 hectómetros cúbicos al año.

Estas medidas se complementan con la construcción de una nueva desaladora en el Levante almeriense, con una inversión de 100 millones de euros, que se sumará a las otras tres que ya existen en la zona. Todas estas instalaciones contarán con plantas fotovoltaicas para autoconsumo, lo que mejorará su eficiencia energética.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado las obras de la desaladora del Bajo Almanzora y ha destacado que estas inversiones son necesarias para garantizar el suministro de agua en una zona afectada por la sequía. Asimismo, ha señalado que Almería es la provincia que más fondos recibe del Plan de Recuperación para modernizar sus regadíos y optimizar el uso del agua.