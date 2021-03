Sociedad Attività ecologiche che possono essere svolte quotidianamente in casa Escucha la noticia

Il miglioramento della qualità della vita è associato non solo a un buono stato materiale, ma anche al desiderio di cambiare. Ognuno di noi ha l'opportunità e dovrebbe investire nell'applicazione di buone pratiche sia nel contesto di noi stessi che della nostra famiglia. E se puoi allo stesso tempo contribuire al miglioramento dell'ambiente, allora non resta che agire. Nel nostro carico di lavoro quotidiano, non prestiamo attenzione a determinate questioni. Tuttavia, vale la pena essere consapevoli che ogni persona può contribuire a piccoli passi per fare in modo che, ad esempio, in futuro non manchi l'acqua e la carta non diventi un prodotto di lusso. Un luogo ideale in cui possiamo iniziare ad avere un impatto positivo sull'ambiente è la nostra stessa famiglia. Non abbiamo bisogno di ricordare a nessuno che i rifiuti dovrebbero essere adeguatamente separati lì Wirentsorgen. Questo è un passaggio importante che ti consente di creare nuovi oggetti di uso quotidiano risparmiando risorse.

Ma cos'altro possiamo fare nel nostro luogo di residenza per prenderci cura dell'ambiente che ci circonda?

porta con te borse riutilizzabili quando fai la spesa. Le borse in cotone non sono solo più ecologiche e più capienti delle reti in stagnola, ma anche più comode da usare grazie ai lunghi manici che possono essere appesi alla spalla; acquistare prodotti riciclati, come quaderni o carta igienica. Nella stragrande maggioranza dei casi, non sono di qualità inferiore ad altri prodotti della stessa categoria e di solito il loro prezzo è inferiore; controlla quali prodotti per la pulizia utilizziamo. Se contengono ingredienti tossici, assicurati di sostituirli con prodotti più rispettosi dell'ambiente; sfoglia i tuoi vestiti ogni tanto. Cose che non pensavamo da diversi mesi dovrebbero essere trasmesse ad amici o persone bisognose. In questo modo non solo guadagniamo spazio nell'armadio per vestiti nuovi, ma aiutiamo anche altre persone; riparare l'elettronica o gli elettrodomestici invece di gettarli via. Accade spesso che un determinato difetto possa essere eliminato e non sia necessario acquistare una nuova TV o lavastoviglie.

Inoltre ricordati sempre di risparmiare acqua ed elettricità:

sostituiamo le normali lampadine con sorgenti luminose a risparmio energetico; spegnere la luce nelle stanze dove al momento non ci troviamo; se possibile, scegli programmi "eco" in lavatrice o lavastoviglie, che consumano meno acqua ed energia; rimuovere i difetti come un rubinetto che perde o una cisterna del water che perde il prima possibile. Come si può vedere dagli esempi precedenti, le piccole attività domestiche che sembrano insignificanti nel lungo periodo portano risultati positivi. E allo stesso tempo, non solo hanno un effetto positivo sull'ambiente, ma anche sul contenuto dei nostri portafogli.