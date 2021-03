Deportes (Foto: Ruben Garcia Felices) Cuatro almerienses de la EDM Club Lola Boxing se alistan para el Abierto Nacional lunes 15 de marzo de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La competición se celebrará del 30 de marzo al 4 de abril en Los Alcázares en la que se disputarán las categorías élite, joven y junior





El boxeo siempre ha sido una disciplina de oro en Almería y muy seguida por el público. Actualmente, cuatro almerienses de diferentes edades del Club Lola Boxing, que cuenta con escuela dentro de la red de escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deportes, se preparan con ilusión para poder demostrar sus condiciones de cara al ‘Abierto Nacional de Clubes’ de boxeo que se celebrará entre los días 30 marzo y 4 de abril en Los Alcázares (Murcia).



En las tres categorías élite, joven y junior, los deportistas del club Lola Boxing quieren combatir ante los estereotipos y poner en alza un deporte que siempre ha sido de oro en la provincia. “Este año es importante para nosotros, difícil en cuanto a la preparación de los chicos, donde la imaginación supera los medios disponibles y la ilusión adquiere el papel protagonista para estos cuatro púgiles almerienses”, explica Lola Martínez, coordinadora del club.



Hamza Hamdaoui, con 20 años, disputará la categoría élite, competirá en 69 kg y demostrará su don con el cual llegó con 14 años al club para empezar una trayectoria que no tiene freno. Constancia, trabajo y respeto, son los valores que le definen y mira hacia el boxeo profesional. Por otro lado, Oussama El Hamzaoui, también con 20 años, lo definen desde el club, como un “boxeador de corazón, donde el esfuerzo adquiere su mejor significado”.



En categoría joven, se presentarán Iván Fernández, con 16 años, debutante y con ganas de demostrar que el boxeo es su deporte. Un boxeador exigente. Por otro lado, Juan Manuel Rodríguez Jiménez, con 14 años, forma parte de la cantera de las Escuelas Municipales de Boxeo en Almería y compite en los Juegos Municipales de Formas Boxeo. Un boxeador elegante que dada su morfología mantiene las distancias largas.



