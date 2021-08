El equipo de Gobierno de Huércal analiza la evolución del covid-19

jueves 12 de agosto de 2021 , 17:03h

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería ha mantenido este miércoles una reunión con el resto de los grupos municipales del consistorio, convocada para informar de las acciones que se están llevando a cabo desde las diferentes áreas de trabajo contra la COVID-19 así como de su aplicación en las distintas actividades que se están llevando a cabo durante el verano.



Uno de los puntos principales ha sido el del parque de atracciones ‘Huércal Park’, que ha supuesto un éxito rotundo y que ha generado mucha ilusión en las familias huercalenses y una actividad necesaria tanto para los niños, que trasladaban a este recinto al aire libre celebraciones de cumpleaños, y jóvenes de la localidad, entre los cuales disminuyó el número de botellones, según los informes de la Policía Local de Huércal de Almería.



Este parque de atracciones dio comienzo antes de que se produjera el aumento de casos de COVID-19 no solo en Huércal de Almería, sino en toda España, y se trataba de una iniciativa para paliar las pérdidas de los feriantes, reclamada también por los propios partidos políticos huercalenses.



En todo momento se han seguido los protocolos de seguridad, con controles de acceso solicitados por los propios feriantes, que pudieron también contratar personal, y dotando el Ayuntamiento de gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes durante los dieciséis días de su celebración. Igualmente, se suspendió el único evento que podía suponer peligro en la propagación de contagios, como el concierto para los jóvenes, que se retomará cuando las condiciones sanitarias sean más favorables entre este sector de población, lo que demuestra la adaptabilidad del equipo de gobierno de Huércal de Almería a cada situación, valorando constantemente cada actividad de manera individual y cancelándolas cuando ha sido consciente de un peligro mayor.



El éxito de este parque de atracciones ha sido tal que su modelo se ha exportado a otros parques de atracciones en la provincia, como en Retamar-El Toyo (Almería) o Garrucha.



Otra de las actividades que mayor gente ha llevado a Huércal de Almería ha sido el ciclo de conciertos ‘Huércal Live!’, que se está desarrollando con total normalidad y cumpliendo con los protocolos de acceso. En cuanto a los cines de verano, se celebran igualmente en espacios abiertos, con acotación, y solamente el teatro se está realizando en interior, sin que se supere un aforo de 100 personas y con puertas laterales abiertas, ventilación constante y controles de acceso y uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. Tanto en estos conciertos como en otros que se están llevando a cabo, los espacios son acotados, con todas las personas sentadas y con uso de mascarilla obligatorio, incluido al aire libre, y en ninguna de estas actividades se ha conocido ni declarado ningún brote de COVID-19.



No obstante, el número de actividades programadas para el mes de agosto se ha reducido considerablemente, manteniéndose solamente aquellas que se puedan desarrollar con la máxima seguridad ante el aumento de los casos de coronavirus en toda España.



En cuanto al área de Educación, se prevé para el nuevo curso una situación mejor que el año anterior, en la que el Ayuntamiento de Huércal de Almería va a mantener la prioridad y los esfuerzos en la limpieza y desinfección, así como en el personal de refuerzo en conserjería, para ayudar a mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el buen funcionamiento de las entradas y salidas de alumnos, así como refuerzos en limpieza en turnos de mañana y tarde, al margen del servicio prestado por la empresa concesionaria de este.



En materia de Salud, se está llevando a cabo la vacunación masiva de la población de Huércal de Almería, que llega ya hasta la franja de 12 años. El Ayuntamiento ha estado pendiente en todo momento de los avances de la vacunación en el municipio, llegando a reclamar a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía más recursos en los momentos en los que el municipio quedó rezagado en el ritmo de vacunación con respecto a otros municipios del Distrito Sanitario de Almería, y consiguiendo ser en estos momentos uno de los referentes en vacunación en la provincia.



El efecto llamada entre los jóvenes ha sido muy importante y ya desde el primer día en el que el rango de edad llegó a este sector de la población se vacunó durante una hora más, analizándose y creándose desde el Ayuntamiento un nuevo protocolo para una mejor organización, demostrando nuevamente su capacidad de adaptabilidad a cada situación.



En lo referente a la limpieza del municipio, esta se viene realizando en todo momento, con equipos y refuerzos en áreas infantiles, zonas ajardinadas y parques, cumpliéndose los cuadrantes, a pesar de que en el Ayuntamiento no cesa la recepción de incidencias de vertidos, podas ilegales, atendiéndose todas las llamadas que se reciben y planificando una campaña más de concienciación de las podas ilegales.



La normalidad también se deja ver en el día a día en la piscina municipal, con una afluencia no tan masiva como en años anteriores y sin que se haya superado el aforo permitido en ningún momento. También aquí existen controles de entrada y refuerzo de limpieza y desinfección que se está llevando y cumpliendo a rajatabla, sin que se hayan registrado incidencias ni cierres.



Las actividades deportivas también prosiguen su curso con normalidad, adaptándose a la actual situación, con la separación de la actividad de plogging en kayak en dos días diferentes y acudiendo los participantes hasta el punto de celebración por cuenta propia y no en autobús, con el fin de evitar contagios. También se está realizando limpieza de choque en el Pabellón Municipal de Deportes Paco Navarro.



Igualmente, ya en lo referente al Área de Tercera Edad, se realizó una limpieza general y desinfección del Centro Social para mayores previo a su apertura, y se están realizando toma de temperatura diarias y mantenimiento de distancias, así como una limpieza constante del centro. El viaje programado el pasado 26 de julio al Balneario de Archena, con motivo del Día de los Mayores, quedó aplazado como medida de prevención, ante el aumento del índice de contagios y realizarse el traslado en autobús. También quedó aplazada hasta que las condiciones sean más seguras un taller de bachata, del Área de Participación Ciudadana.



Dentro del Palacio de Las Mascaranas, sede del propio Ayuntamiento de Huércal de Almería, se realiza un control de accesos con toma de temperatura y gel hidroalcohólico, se siguen manteniendo una agenda de visitas y cita previa para Atención al Ciudadano, así como un circuito de entrada y salida del Ayuntamiento, existiendo ventilación continua. Del mismo modo, se ha reforzado la Sede Electrónica para facilitar a los ciudadanos de Huércal de Almería la gestión con el Ayuntamiento sin necesidad de desplazarse hasta Las Mascaranas.



La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Puri Matas, ha señalado que “en todo momento hemos estado preparados para adaptarnos a la evolución de la pandemia, hemos conseguido reactivar la vida cultural y recreativa del municipio preservando la salud de nuestros vecinos y manteniendo las medidas necesarias para evitar brotes”.



“Hemos conseguido un equilibrio entre economía y salud, y además estamos listos para la vuelta al cole, consiguiendo una alta tasa de vacunación, sobre todo entre la población más joven”, ha finalizado.