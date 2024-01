Capital Ampliar Aumento del 7% en la recogida de residuos en Almería durante 2023 miércoles 31 de enero de 2024 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según el Concejal de Sostenibilidad Ambiental En una rueda de prensa dirigida a los medios de comunicación, Antonio Urdiales, concejal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, informó que durante el año 2023 se ha registrado un notable incremento del 7% en la recogida de residuos en el término municipal almeriense en comparación con el año anterior. Urdiales detalló que en el transcurso de 2023 se han recolectado más de 5.000 toneladas de residuos en las calles y diversas vías de la ciudad. En contraste, en el año 2022 se cerró con la cifra de más de 4.700 toneladas de residuos generales recogidos por los servicios de limpieza en Almería. "En el año 2023 hemos cerrado en torno a unos 5.200 toneladas, lo que supone aproximadamente un 7-8% de incremento en la recogida de los residuos que hay en el término municipal, en el espacio público. Esto no se refiere a lo que va dentro de los contenedores, a la recogida. Es la recogida que se realiza de forma separada", explicó el concejal. Este aumento en la cantidad de residuos recogidos destaca la importancia de continuar impulsando acciones y políticas medioambientales para promover la reducción, reutilización y reciclaje en la comunidad. El concejal Urdiales también subrayó la necesidad de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos para preservar el entorno y garantizar un futuro sostenible. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.