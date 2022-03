Opinión Autocaravanas Eusebio Villanueva Más artículos de este autor Por jueves 03 de marzo de 2022 , 11:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El año 2016 el Grupo Municipal Socialista presentó una moción para regular el autocaravanismo en el término municipal de Almería. Con fecha 9 de noviembre de 2019 la moción fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con el apoyo de los grupos PSOE, IU y Cs y la abstención del PP. En el último Pleno celebrado el pasado jueves 17 de febrero se aprobó un área de acogida de autocaravanas en Pujaire, promovida por la iniciativa de un particular. Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento y el Parido Popular desde que se aprobó la moción en 2016 hasta la fecha? En los últimos tiempos el asunto de la proliferación de autocaravanas ocupa y preocupa a la opinión pública. Posiblemente la pandemia del Covid-19 ha colaborado en el incremento de esta modalidad turística. Vemos cómo se aglomera este tipo de vehículos en diferentes puntos de la costa y en la propia ciudad, como la explanada del Auditorio, en zonas improvisadas por los propios usuarios que, a falta de espacios adecuados y regulados, buscan las ubicaciones más atractivas o las que ofrecen mejores posibilidades para su estacionamiento. Hay que tener en cuenta que estos vehículos tienen mayores dimensiones que los turismos habituales y que, aunque tienen derecho a aparcar en cualquier vía pública como cualquier otro, no resulta fácil ni deseable que lo hagan en cualquier lugar. La moción socialista presentada en 2016 estaba muy bien argumentada, con un buen análisis de la legislación aplicable, de la problemática inherente y con razonamientos de peso en favor de su regulación: una buena iniciativa que, de haberse desarrollado, nos hubiera permitido ser pioneros en la solución y adelantarnos a la actual problemática. Lo que se aprobó en dicha moción fue habilitar espacios específicos para las autocaravanas o, al menos, puntos limpios (para estacionamiento y con puntos de evacuación) en nuestro municipio en, al menos, tres ubicaciones: Barrio de Cabo de Gata, barrio de Retamar y Almería ciudad. Igualmente se aprobó señalizar los servicios y espacios habilitados para las autocaravanas, con señalización homologada. Y, por último, se acordó regular la movilidad de autocaravanas en las ordenanzas municipales relativas a la movilidad y el estacionamiento de vehículos, así como en los planes de ordenación del espacio público. De lo que estamos hablando es de crear espacios adecuados, gestionados por el Ayuntamiento, para la estancia de este tipo de vehículos y de sus ocupantes. No es necesario, ni tampoco deseable, instalaciones muy grandes, es mejor habilitar espacios para 10 o 20 vehículos como máximo -esto supone una superficie de unos 300 metros cuadrados- bien situados, con acceso a los transportes públicos, acondicionados con toma de agua y electricidad y vigilados. Se puede limitar la estancia máxima, favoreciendo la rotación, y cobrar una pequeña remuneración para costear los servicios prestados. Lo deseable sería disponer de una red de varios espacios habilitados, repartidos por el litoral del término municipal. Algunas de esas ubicaciones podrían ser La Fabriquilla, Cabo de Gata, Retamar, Costa Cabana, desembocadura del Andarax o el palmeral frente al puerto pesquero. Este tipo de instalaciones gestionadas por ayuntamientos son habituales en otros países, como Francia o Alemania, y en muchos municipios españoles. En un país como el nuestro, donde el turismo es una fuente importante de ingresos, favorecer la llegada de visitantes es una prioridad incuestionable. En nuestra ciudad, con una ubicación y climatología excepcionales, fomentar estas instalaciones es una iniciativa inteligente, que ayuda a superar la estacionalidad turística y supone un incremento de ingresos indirectos en los consumos y gastos que realizan los usuarios de esta modalidad turística, claramente en auge en estos tiempos. Lo que no se ha realizado desde 2016 ya no tiene remedio. Ahora, lo importante es mirar al futuro, que los concejales populares se pongan a trabajar en habilitar una red de aparcamientos para autocaravanas, regulando su ubicación, su uso y posibilitando el acceso de un turismo creciente que redundará en grandes beneficios, entre otros económicos, para toda la sociedad. Eusebio Villanueva Arquitecto, y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería 9 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)