Opinión AVE: el esfuerzo de mucha gente y una mezcla de vergüenza y pena Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por lunes 13 de septiembre de 2021 , 14:00h

Pues seguramente, alguien podrá concluir que soy un gruñón que nunca está de acuerdo con nada. Y no me cabe duda de que llevará razón. Pero como también soy alguien que se ha puesto como obligación vital decir lo que piensa sin miedo al qué dirán, tengo que decir que el viernes, en el acto en pro de la llegada del AVE sentí mucha vergüenza. Vergüenza y pena, porque me consta que hubo mucha gente que trabajó muchísimo y lo hizo muy bien, amigos y compañeros que pusieron toda su pasión en que aquello fuera un éxito y una organización, la Cámara de Comercio, que se echó para adelante para movilizar a una provincia, a través de su tejido comercial, como debe ser, implicándose al máximo en un compromiso que nos incumbe a todos. Y la verdad es que el resultado fue un bellísimo acto, una ambiciosa velada cultural, con algunos contenidos discutibles, aunque también es cierto que el contenido cultural siempre ha de serlo, amén de provocador, pero dejando pasar el tren de la reivindicación. Y sí, estuve allí; y escuché, como todos, las quejas, de la isla de Almería, del aislamiento, de la necesidad de que se cumpla el horizonte de 2026, que largo me lo fiais, y los montajes audiovisuales para evidenciar algo que no es nuevo, que ocurría ya a finales del XIX: que Almería es la provincia más aislada ferroviariamente del territorio nacional, que lo ha sido siempre y que siempre llega tarde a todos los avances en este campo. Sin embargo, estas reivindicaciones, ¿ante quién deberían hacerse? ¿Cuáles son los destinatarios de nuestras peticiones, exigencias o lamentos? ¿Quién quiénes son los culpables o responsables de que estemos como estamos y de que vayamos a seguir estando como hemos estado hasta ahora? El acto perdió una gran parte de su utilidad cuando la organización aceptó la presencia, en lugar destacado, de los políticos, especialmente de los políticos que actualmente tienen responsabilidad de gobierno. El acto pasó de reivindicación infraestructural a exhibición cultural y, de ahí, a feria de postureo político, con los partidos haciéndose fotos por separado delante de los carteles representativos y dándose codazos por los mejores puestos en la primera fila. Repito, una auténtica vergüenza y una profunda pena de ver lo que pudo ser y lo que finalmente fue. Sobre las tablas, mucha constatación de la triste realidad que ya conocemos, pero ni una sola responsabilidad dirigida a los allí presentes, ni un solo nombre de político o partido político, de manera que los culpables de la realidad que vivimos terminaron disfrutando de un acto reivindicativo contra ellos y su inacción e ineficacia, convirtiéndose en unos más de los reivindicadores, después de que el presidente de la Cámara de Gobierno acudiera por la mañana a una rueda de prensa cordial de la máxima responsable actual de los retrasos y paralizaciones del AVE, la secretaria de Estado Pardo de Vera que, por supuesto, no perdió oportunidad de estar por la noche en primera fila. Y una paradoja final, en el número cómico de los monologuistas, ni un nombre de partido o de político, pero sí de empresas que se juegan su dinero en Almería, a las que ridiculizaron en un acto responsabilidad de la Cámara de Comercio. Lo dicho. Vergüenza y pena… lo que pudo haber sido y no fue, supongo que por la cobardía de siempre. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería