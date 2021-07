Sucesos Aviso amarillo en Almería por tormentas el lunes domingo 25 de julio de 2021 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este lunes el aviso amarillo en la provincia de Almería por tormentas y lluvias. Según detalla en su página web, la alerta afecta a las comarcas del valle del Almanzora, Los Vélez y la costa de levante de las 10,00 a las 20,00 horas. Durante ese tiempo, el interior se pueden registrar hasta 25 litros de agua por hora y en la costa hasta 15. Ninguna otra provincia de la región registra avisos por estos ni ningún otro fenómeno meteorológico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

