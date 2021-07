Garrucha y San Juan de los Terreros son sede de la 'V Copa Diputación de Tenis Playa'

domingo 25 de julio de 2021 , 18:38h

La 'Copa Diputación de Tenis Playa' ha arrancado esta mañana su V edición, que este año contará con dos sedes: las playas de Garrucha y San Juan de los Terreros (Pulpí). La diputada de Deportes, Conce Pérez, se ha trasladado hasta la playa garruchera para inaugurar el primero de los dos torneos de un circuito que se clausurará el 15 de agosto.



Acompañada por Gustavo Staniscia, promotor del evento, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ángel Capel, la diputada ha resaltado la importancia de esta iniciativa que persigue el objetivo de "promocionar, fomentar y consolidar la practica del tenis playa, como una alternativa deportiva Provincial para lograr que este deporte se conozca, crezca y se consolide a través de su practica libre y de la competición organizada".



En este sentido, según un comunicado, ha desvelado que este año la copa se decidirá entre las dos sedes de la comarca del Levante, Garrucha y San Juan de los Terreros: "Este deporte en crecimiento, favorece la practica del ejercicio físico al aire libre y la práctica de una actividad deportiva saludable y el circuito promueve la enseñanza, aprendizaje y la práctica".



Por su parte, el concejal garruchero ha manifestado que "en Garrucha hemos sido pioneros en este deporte. De hecho, tenemos una playa artificial en el pabellón municipal. Con este torneo, fomentamos el deporte al aire libre entre los más jóvenes".



Gustavo Staniscia, por su parte, ha puesto en valor el "continuo apoyo recibido por la Diputación de Almería y los ayuntamientos implicados durante las cuatro ediciones anteriores, propiciando el desarrollo de diferentes actividades, nuestra provincia es la modalidad que más ha crecido en número de jugadores en toda Andalucía. Este año contaremos con categorías sub 12, sub 16 y absoluta en masculino y femenino".



La Diputación de Almería apuesta con esta competición al desarrollo de esta modalidad deportiva accesible a todas las personas que les guste la playa y jugar con raquetas (palas en beach tennis).



Aquellas personas que aún no han practicado tenis playa y que esténn interesados en participar, pueden hacerlo en la próxima cita del 15 de agosto en San Juan de los Terreros; y también quienes quieran conocer más a fondo el deporte, contarán con material a disposición para su práctica.



Este joven deporte reglado, es tutelado por la ITF Beach Tennis Tour a nivel mundial, guiado por la FATenis Federación Andaluza de Tenis y su Comité de Tenis Playa en toda Andalucía y por la RFET a nivel nacional. La copa se estructura este año con dos torneos, uno en Garrucha (25/07) y otro en Terreros (15/08), en los que las parejas participantes suman puntos con la finalidad de ser campeones este verano.