Sucesos Aviso amarillo por oleaje en Almeria este jueves miércoles 14 de abril de 2021 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto mantener durante toda la jornada de este jueves, 15 de abril, aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en la provincia de Almería. En concreto, según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos, ya vigentes este miércoles, afectarán a las zonas de Poniente y Levante, así como a la capital, durante toda la jornada de este jueves, cuando se espera que sople viento del este y nordeste de fuerza siete con olas de dos a tres metros. Por lo demás, para la provincia de Almería la Aemet prevé este jueves una jornada de cielos cubiertos con lluvias generalizadas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la comarca del Levante. Las temperaturas irán en descenso o las mínimas estarán sin cambios, y soplarán vientos del noreste, con intervalos fuertes en litoral y rachas muy fuertes en Cabo de Gata. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

