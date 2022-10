Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar ‘Ay, Carmela’ de José Sanchis Sinisterra llega el sábado al Apolo miércoles 12 de octubre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra comenzará a las 20.30 horas y es una adaptación de la compañía almeriense Tinglao Teatro, en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura noticiasdealmeria.com El Teatro Apolo volverá a ser punto de encuentro y apoyo para los artistas y compañías almerienses con juna nueva obra en esta programación de otoño. Si el pasado viernes era el cantante y músico almeriense Manuel Carmona con su nuevo proyecto, Lepanto, presentando su último disco ‘El Duelo’, en este caso la próxima cita en esta línea de trabajo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería será este sábado, 15 de octubre, a partir de las 20.30 horas, con la adaptación de la obra ‘¡Ay, Carmela!’, escrita por el conocido dramaturgo José Sanchis Sinisterra en 1987. Esta nueva adaptación será llevada a escena por la compañía almeriense El Tinglao Teatro. Estará dirigida por Adán Torres, que también ha sido el encargado del diseño del espacio escénico y protagonizada por la cantante y actriz Sensi Falán en el papel de Carmela y de José Antonio Montero en el papel de Paulino. La ambientación sonora, atrezo, vestuario y diseño gráfico es de María Núñez y esta distribuida por Indómitas Producciones. Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en la web del Área, https://almeriaculturaentradas.es/, como también lo estarán en la noche del espectáculo en la taquilla del propio Apolo. Tienen un precio único de doce euros. La sinopsis es la siguiente: Carmela y Paulino son una actriz y un actor de revista que en plena Guerra Civil española actúan en la España republicana. A causa de un error, estos cómicos cruzan las líneas y son hechos prisioneros por los franquistas. Estos les ordenan que representen un espectáculo para sus tropas, y que incluyan una parodia contra la República, para hacer burla de brigadistas internacionales que van a ser fusilados. A partir de este momento, su relación se complica notablemente porque Carmela, indignada, reacciona de una manera que el apocado de Paulino no podría ni imaginar... noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.