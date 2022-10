Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Habrá demolición de la Planta de Tratamiento de Residuos miércoles 12 de octubre de 2022 , 14:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como paso previo para la extinción completa del incendio que se declaró el pasado 23 de agosto noticiasdealmeria.com La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, el proyecto de demolición y achatarramiento de la nave de clasificación y su equipamiento interior de la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Almería. La nave había quedado gravemente dañada a consecuencia del incendio producido en la tarde del martes 23 de agosto en el foso de almacenaje de residuos situado bajo la misma, lo que provocó que sufriera una importante carga de fuego, a consecuencia de lo cual presentaba evidencias de elevadas deformaciones en su estructura, lo que desaconsejaba el acceso a su interior para extinguir las llamas. Para sofocar el fuego de forma completa, según los informes de los técnicos municipales y del Cuerpo de Bomberos, se hacía necesario introducir maquinaria pesada hasta el interior de la nave y para garantizar su seguridad la opción que han recomendado es el desmantelamiento de la nave por personal especializado. El proyecto de demolición será remitido a la Delegación de Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y será ejecutado por la empresa concesionaria de la planta, PreZero España, bajo supervisión municipal. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha señalado que en los próximos días convocará a los vecinos de loa barrios colindantes para darles traslado de la decisión adoptada para apagar definitivamente un incendio que, según todos los indicios, se produjo al depositarse en el foso residuos que ya se encontraban en combustión en el momento de la descarga de los mismos y que se vieron avivados por el viento que ese momento soplaba en las instalaciones. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

