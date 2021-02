El PSOE denuncia que el Ayuntamiento no resuelve las reclamaciones

jueves 18 de febrero de 2021 , 15:14h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Aguilar: “Es un abuso el embargo de la nómina por una multa del ORA o de basura y que la única opción sea acudir a los tribunales para conseguir justicia”