Ayuntamiento de Adra pone el broche de oro al 8M con su Gala de la Mujer

sábado 19 de marzo de 2022 , 23:00h

El Centro Cultural de Adra ha acogido este viernes la tradicional Gala de la Mujer, que ha puesto el broche de oro a casi un mes de actividades organizadas en torno al Día Internacional de la Mujer, que como cada año desde 1975 se celebra cada 8 de marzo. En este acto, se han hecho entrega de los ‘Distintivos por la Igualdad’ a las responsables de la Escuela Municipal de Teatro y del CAPI La Alquería, Isabel Rodríguez y Rosario Fernández y se ha disfrutado de la actuación de la Asociación de Mujeres ‘Inmaculada Marina’, de la Asociación Cultural ‘Barranco Almerín’ y del concierto del cantante Raúl Ventura.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha dedicado unas palabras a los presentes. En su discurso, el primer edil ha puesto en valor que “desde el Ayuntamiento seguimos poniendo en práctica políticas que incluyen una visión de género como hoja de ruta en el proyecto de ciudad que tenemos”. En este sentido, ha destacado el desarrollo de nuevos Planes de Igualdad, que “marcan el camino para seguir derribando los muros a los que aún os tenéis que enfrentar las mujeres”. Asimismo, ha recordado la labor del Centro Municipal de Información a la Mujer, “un espacio donde las mujeres podéis conocer vuestros derechos y en el que podéis recibir apoyo jurídico, psicológico y social”, y la “plena integración” del Consistorio a la red VIOGÉN de prevención y protección de víctimas de violencia de género.

Asimismo, ha subrayado que “el Día Internacional de la Mujer es un día de celebrar lo mucho que hemos avanzado para que las mujeres gocéis de los mismos derechos y obligaciones que los hombres”, reconociendo que es “un largo recorrido con muchos logros, en una senda en la que seguimos transitando, porque por desgracia aún no hemos alcanzado la meta”. Por ello, para Cortés, el 8M es un día “también para reivindicar, para seguir luchando para alcanzar esa igualdad real por la que me comprometo, como alcalde de Adra, a seguir trabajando, y conseguir que llegue un 8 de marzo en el que solo haya cabida para la celebración, y ya no sea necesaria la reivindicación”.

Una “igualdad real” para la que, como ha matizado el alcalde, es necesaria “la lucha conjunta de todas las administraciones y el apoyo de toda la ciudadanía”. “Es necesario que los hombres hagamos nuestras, también, estas reivindicaciones, conseguir esta meta, la igualdad real y efectiva, es cuestión de todas y todos y cuento con vosotras y vosotros, abderitanas y abderitanos, para que juntos lo consigamos”.

Además, durante la gala, la concejala del Área de Mujer, Elisa Fernández, ha dado lectura a un manifiesto institucional aprobado en Pleno ordinario por el Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Plataforma por Adra, y al que VOX no se ha sumado. Un documento en el que se ha destacado que “la igualdad comienza en ti, en mí, en todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad” y a través del cual se ha hecho “un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año”.

La gala ha contado, también, con la presencia de la asesora del programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María Montagut, que se ha dirigido al público asegurando que “las mujeres son parte esencial de la construcción política, económica, cultural y social de Andalucía”. “Han sido, son y serán partícipes fundamentales del desarrollo y el avance de esta tierra. Por ello, como administración pública, tenemos la obligación, legal y también moral, de visibilizar, reivindicar y trabajar para que todos los derechos recogidos en nuestras leyes y Estatuto de Autonomía sean una realidad para las mujeres y niñas andaluzas”, ha garantizado.

‘Distintivos por la Igualdad’

El alcalde de Adra ha entregado, durante la gala, los ‘Distintivos por la Igualdad’, acompañado de la concejala de Mujer, Elisa Fernández; la diputada de Igualdad, Carmen B. López; y la asesora del IAM, María Montagut. Reconocimientos que han sido otorgados a la directora de la Escuela Municipal de Teatro, Isabel Rodríguez; y a la coordinadora del CAPI La Alquería, Asociación Acerobo, Rosario Fernández.

Como ha explicado el primer edil, Isabel Rodríguez ha sido reconocida por su labor al frente de la Escuela Municipal de Teatro en la que forma a casi 70 alumnos y alumnas, pero también “por su siempre disponibilidad para todas aquellas actividades que organizamos desde el Ayuntamiento para fomentar la cultura, como el teatro en las barriadas, las muestras de teatro aficionado, la noche en vela o La Pasión, entre muchas otras”.

Por su parte, Rosario Fernández, ha recibido este distintivo por “contribuir a la inclusión digital de toda la ciudadanía y paliar la brecha digital de género”. “Un trabajo importantísimo para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas mediante la promoción de la participación ciudadana y la digitalización”, ha explicado Cortés.

“Gracias, de nuevo a las dos. Este distintivo es muy merecido y no solo reconoce vuestra labor, también queremos que sirva de aliciente para que sigáis aportando tanto a los abderitanos y abderitanas con vuestro elogioso trabajo”.