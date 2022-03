Provincia Ayuntamiento de Vera pacta con Acuamed “contener” del precio del agua miércoles 02 de marzo de 2022 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, el Primer Teniente de Alcalde y Consejero Delegado de Codeur, Alfonso García, y el gerente de Codeur, Luis Pérez, han mantenido esta tarde una reunión en Madrid con Francisco Baratech, Presidente de ACUAMED. El municipio de Vera junto con su empresa mixta Codeur han tomado la iniciativa y están liderando la lucha por contener el precio del agua desalada, que se ha desencadenado durante las últimas semanas en toda la provincia, manteniendo una reunión al más alto nivel con el presidente de Acuamed. Al encuentro, que se ha producido en la sede central de Acuamed en Madrid, han acudido el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, el Primer Teniente de Alcalde y Consejero Delegado de Codeur, Alfonso García, y el gerente de Codeur, quienes han sido recibidos por el presidente de Acuamed, Francisco Baratech. Los representantes municipales han puesto encima de la mesa una propuesta “que ha sido acogida con muy buena predisposición por Acuamded”, para repercutir en varios años la gran subida actual del coste de agua desalada procedente de la desaladora de Carboneras, la principal fuente de abastecimiento de Vera. La escalada del precio de la energía ha supuesto un incremento en el precio del agua desalada que adquiere el municipio de Vera a través de la empresa mixta Codeur, encargada de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio. En este sentido, se han establecido las bases para llegar a un gran acuerdo durante este mes de marzo a través de un sistema dinámico para distribuir los costes durante un periodo de cinco años, que amortigüe la subida del agua y mantenga los precios estables. Así el Ayuntamiento de Vera conseguirá mitigar el impacto de la subida en el recibo del agua a los veratenses, contra el gran incremento que podría haberse producido en el caso de no haberse llevado a cabo estas negociaciones. Cabe recordar que uno de los compromisos más importantes del actual Equipo de Gobierno del Partido Popular con los veratenses era no subir el recibo del agua a los veratenses, circunstancia por la que se está luchando al más alto nivel institucional. Según Alfonso García, “se está valorando técnicamente como aplicar este principio de acuerdo para que la subida del precio del agua tenga el mínimo impacto en el recibo de los ciudadanos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.