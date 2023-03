Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ayuntamiento de Vera y Asprodalba reconocen el apoyo de Smurfit Kappa

martes 21 de marzo de 2023 , 16:04h

El alcalde de Vera, Alfonso García, acompañado por el presidente de Asprodalba, Francisco Alonso, han presidido la recepción institucional a Smurfit Kappa que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos del consistorio veratense.

En él, ambos han hecho entrega a Miguel Hernández, gerente de Smurfit Kappa Almería, de dos reconocimientos institucionales. El alcalde de la localidad ha sido el encargado de entregarle una tradicional “Jarra de Cinco Picos”, característica de la cerámica veratense como representación artística de la forma pentagonal de la torre de la iglesia – fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera. Por su parte, el presidente de Asprodalba le ha hecho entrega de una figura en cerámica desarrollada por los propios usuarios de la asociación.

Así, el Ayuntamiento de Vera y la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (ASPRODALBA) han querido reconocer a la compañía de embalajes sostenibles su apoyo económico, a través de su Fundación, para la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual.

La futura residencia, cuyo inicio de los trabajos es inminente, va a acoger a once jóvenes con discapacidad intelectual que no cuentan con figura materna ni paterna o estas son ya de muy avanzada edad y no pueden asumir los cuidados diarios que sus hijos requieren. Para llevar a buen término esta iniciativa, la Fundación Smurfit Kappa ha realizado una importante donación de 111.000 euros para hacer tangible algo que hasta hace no mucho tiempo apenas era una utopía para los responsables de Asprodalba.

Según ha transmitido Francisco Alonso, “la residencia proporcionará un hogar seguro y acogedor para estas personas, respondiendo a una necesidad urgente de la comarca del Levante almeriense y Alto Almanzora”. El presidente de Asprodalba ha reconocido que “esta contribución económica de la Fundación Smurfit Kappa ha sido fundamental para hacer realidad este proyecto que mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

Alfonso García, Alcalde de Vera, junto con Paco Alonso, Presidente de Asprodalba, han destacado la importancia de este proyecto y han agradecido la colaboración de Smurfit Kappa. Asimismo, han resaltado el compromiso y la sensibilidad social con la comunidad local y con la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

De hecho, Paco Alonso ha aprovechado este acto para anunciar que el patio interior de esta residencia llevará el nombre de la compañía.

“Me siento profundamente agradecido de poder estar aquí y recibir este maravilloso reconocimiento. Pero también para visibilizar el gran problema con el que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias cuando el tiempo va pasando y sus seres queridos ya no están o, por su edad, ya no pueden dedicarles los cuidados que necesitan”, ha reconocido Miguel Hernández, gerente de Smurfit Kappa Almería.

En palabras de Paco Alonso, "La construcción de esta residencia es un paso importante en nuestro compromiso de brindar los mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y un hogar seguro y feliz en el que puedan desarrollarse y disfrutar de su vida. Estamos enormemente agradecidos a Smurfit Kappa por su compromiso en la realización de este proyecto y esperamos seguir trabajando juntos en el futuro".

La construcción de la residencia está prevista que se inicie en este mes de marzo y será un hito importante en la atención y cuidado de las personas con discapacidad intelectual.

La residencia ofrece un hogar para las personas, brindando atención personalizada y apoyo diario, al mismo tiempo que promueve la inclusión y la participación en la comunidad.

“Un hogar seguro y feliz en el que estos jóvenes puedan desarrollarse y disfrutar como se merecen. Es lo que más nos importa”, ha recalcado Miguel Hernández.

El alcalde de Vera ha indicado que “esta iniciativa es un claro ejemplo de lo importante que es la colaboración entre organizaciones para conseguir vidas plenas para las personas más vulnerables de nuestra sociedad”.

Smurfit Kappa, a través de su Fundación, lleva ya once años apoyando iniciativas de este tipo y a organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo con el objetivo de lograr una sociedad mejor. “Sin duda, gracias a iniciativas como la construcción de este centro, vamos por el camino correcto para conseguirlo”.

Sobre Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, compañía que forma parte del índice FTSE 100, es uno de los principales proveedores de soluciones de embalaje de papel en el mundo, con alrededor de 48 000 empleados en aproximadamente 350 centros de producción en 36 países y con unos ingresos de 10,1 mil millones de euros en 2021. Estamos presentes en 23 países europeos y 13 países de América. Somos el único operador a gran escala pan-regional en América Latina. Nuestros productos, que son 100% renovables, reciclables y se producen sosteniblemente, mejoran la huella medioambiental de nuestros clientes.

Con nuestro equipo proactivo, utilizamos implacablemente nuestra amplia experiencia y conocimientos, respaldados por nuestra estructura, para brindar nuevas oportunidades a nuestros clientes. Colaboramos con clientes con visión de futuro mediante el intercambio de conocimiento superior de producto, conocimiento del mercado y comprensión de las tendencias de embalaje para asegurar el éxito empresarial en sus mercados. Tenemos una cartera de soluciones de embalajes de papel sin precedentes, que se actualiza constantemente con nuestras innovaciones líderes en el mercado

Esto se ve reforzado a través de los beneficios de nuestra integración, con un diseño óptimo del papel, la logística, la puntualidad del servicio y nuestras plantas de embalaje suministrando casi todas sus materias primas a partir de nuestras propias fábricas de papel.

Tenemos una importante trayectoria de apoyo a iniciativas sociales, medioambientales y comunitarias en los países donde operamos. A través de estos proyectos, respaldamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfocándonos en donde creemos que tenemos el mayor impacto.