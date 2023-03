Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ¿Por qué Almería se vestirá de azul el domingo? martes 21 de marzo de 2023 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento y Diputación arropan a Altea en la presentación de la camiseta de la Carrera Azul por el Autismo Almería se teñirá de azul este domingo con los más de 1.500 participantes que concienciarán a la sociedad en la II Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo. Una segunda edición organizada por la Asociación Altea que ha presentado esta mañana la camiseta que se utilizará en la prueba. El Club de Mar ha sido sede del acto que ha contado con la asistencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca y el vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, así como el director de Sandía Fashion, Joaquín Hidalgo, el presidente del Club de Mar, Mariano Sarmiento y la vicepresidenta de Altea, Eva María Pérez. El concejal de Deportes, Juanjo Segura ha manifestado que “la camiseta azul simboliza el autismo porque, es el color del mar, un paralelismo que une la tranquilidad del océano con las personas con autismo y un mundo interior que todos quedarían fascinados al conocer”. De este modo, ha detallado que “encima del eslogan ‘Que nada te pare’ se puede visualizar un listado con piezas de puzle que representan la lucha por la inclusión social y la diversidad”. Por ello, Juanjo Segura ha indicado que “este es el objetivo que nos marcamos desde el Patronato Municipal de Deportes, la inclusión a través del deporte y la concienciación de la sociedad por el Trastorno del Espectro Autista, espero que sigan apuntándose los almerienses para que se involucren por la causa”. El vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha reflejado que “el resultado será espectacular en la Carrera Azul por el Autismo, el deporte es vida y salud, pero también, hay que salir a la calle para visibilizar el trabajo que supone para las familias y para Altea, hay que sumar a estas personas también de forma individualizada”. En esta línea, el director de Sandía Fashion, Joaquín Hidalgo, ha indicado que “la primera edición fue un éxito, conocemos el trabajo que realiza Altea y desde el mundo empresarial lo que podemos hacer es tender una mano y esperamos contar con el apoyo masivo de los almerienses, Altea trabaja con los niños y procura la integración plena de ellos”. Mariano Sarmiento, presidente del Club de Mar, ha mostrado su agradecimiento “a Altea, seguiremos colaborando en todo lo que haga falta y esperamos que el domingo sea una prueba muy exitosa”. Por último, la vicepresidenta de Altea, Eva María Pérez, ha agradecido “a todos por la compañía en la presentación de la camiseta, así como en el respaldo de la prueba, demuestran que tanto instituciones como el Patronato Municipal de Deportes y Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, hasta las empresas privadas tienen un corazón azul y sin ellos, no sería posible”. La II Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo se ha convertido en “una prueba relevante del panorama deportivo, en la primera edición fueron 3.500 inscripciones, pero por motivos de seguridad se acortaron a 2.000, hoy, contamos con 1.500 inscritos y esperamos que lleguemos a la misma cifra, a los 2.000”. La prueba que se hará el domingo, 26 de marzo a las 10.00 horas, cuenta con una carrera competitiva de 5 kilómetros, a la misma vez que de una marcha solidaria para los que quieran pasear. El recorrido se llevará a cabo por el Paseo Marítimo de Almería, con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.