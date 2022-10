Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ayuntamiento, Diputación y Junta arropan a Donantes de Vida en su Asamblea General sábado 15 de octubre de 2022 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las instituciones respaldan el “importante trabajo” de la Asociación por fomentar las donaciones en la provincia de Almería noticiasdealmeria.com Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han arropado este sábado a la Asociación de Donantes de Vida en la celebración de su Asamblea General. Un acto en el que la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha estado acompañada por la diputada de Igualdad y Familia, Nuria Rodríguez; el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan De la Cruz Belmonte; el director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería, Aref Laarej; y el presidente del colectivo, José Nemesio Pascual. María del Mar Vázquez ha defendido la donación de sangre como “el camino necesario para construir una sociedad más justa y solidaria”, a la vez que ha sostenido que “detrás de cada gesto hay una historia vida”. La regidora ha reconocido el “esfuerzo” de los voluntarios y ha puesto en valor el trabajo de la asociación que “es el reflejo vivo de esa Almería mejor que se crea cuando se reúne la buena gente”. Vázquez, que es una donante habitual de sangre, ha destacado la implicación de los voluntarios que “sois una referencia de solidaridad y altruismo y ayudáis a hacer posible la vida”. Por otra parte, la alcaldesa ha destacado que “donar sangre, plasma o tejidos es un gesto sencillo, pero su recorrido es larguísimo porque sirve a otros”. De hecho, ha asegurado que “una de cada cinco personas necesitará sangre o componentes sanguíneos a lo largo de su vida”, a la par que ha hecho hincapié en que “cada donación puede salvar tres vidas”. Nuria Rodríguez ha felicitado a la Asociación de Donantes de Vida y a todas las personas que forman parte de esta entidad por su “compromiso con los demás, por vuestra generosidad infinita que convierte a la provincia de Almería en una tierra mejor. El simple gesto de donar sangre se convierte en una de las acciones más solidarias que podemos realizar con menos esfuerzo. Por este motivo el trabajo que la Asociación lleva a cabo en toda la provincia se convierte en una labor indispensable que redunda en el bienestar de nuestra sociedad. Desde la Diputación nos sentimos muy identificados con vuestro trabajo y el de todo el tejido asociativo almeriense, pues conseguís llegar a donde muchas veces la administración no puede”. Por su parte, Juan De la Cruz Belmonte ha manifestado su agradecimiento “con mayúsculas a todos los que habéis hecho posible que actividades fundamentales en el sistema sanitario sigan funcionando”. “Actividades como intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, problemas relacionados con la coagulación y anemias, partos, accidentes de tráfico, así como aquellas dentro de la investigación médica y para la elaboración de medicamentos para diferentes patologías”. Belmonte ha recordado que en el año 2021 se alcanzaron en la provincia las 22.000 donaciones de sangre y 3.420 donaciones de plasmaféresis, “y gracias a todos vosotros, donantes, este año esperamos superar esta cifra”. Aref Laarej ha querido asimismo agradecer a todos los donantes su aportación “sin la que no hubiese sido posible transfundir sangre a los más de 5.000 almerienses que lo han necesitado”. En este sentido, ha señalado que “tenemos que pensar además de en Almeria en el resto de provincias andaluzas. Trabajamos en red y cuando es necesario en cualquier otro punto de nuestra comunidad autónoma la sangre es para todos”. Por último, José Nemesio ha afirmado que la asociación “cuenta con una media de 40 colaboradores, pero el fin siempre es aumentar el número de donaciones, por lo que la coordinación es fundamental con el Centro de Tranfusiones”. No obstante, ha valorado positivamente el papel del colectivo en los municipios y el trabajo conjunto con otras entidades. Para finalizar, se ha hecho entrega de los reconocimientos y las distinciones a diferentes voluntarios por su implicación, así como a la empresa Sol, de San José, por su permanente colaboración. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

