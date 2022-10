Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar ‘Sin Plasticzamos’ conciencia a través del deporte el cuidado por el medio ambiente sábado 15 de octubre de 2022 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, recibe a los ultrafondistas que han recorrido el litoral almeriense durante 24 horas en la Iglesia de Las Salinas noticiasdealmeria.com El deporte está enlazado con los valores positivos que se transmiten a la sociedad, como es el desarrollo sostenible. Durante los días 14 y 15 de octubre, ha tenido lugar el reto ‘Sin Plasticzamos’, que organizó desde 2019 la empresa malagueña Reciclados Jurado y que ha servido para que, mediante el running, se logre concienciar sobre la contaminación del mar por causa de los plásticos. Se trata de un reto que se organiza en las diferentes provincias de la comunidad autónoma donde 13 ultrafondistas van a recorrer 1.500 km de las costas de Andalucía y Murcia. En el caso de Almería, el Club Ultrafondo Almería se ha implicado de lleno y miembros del equipo comenzaron el 14 de octubre su salida por la Playa de Los Cocederos de Pulpí para correr por todo el litoral almeriense 217 kilómetros y, por otro lado, desde Adra por la zona de poniente. Desde los polos opuestos de la provincia y tras 24 horas, los deportistas se han encontrado esta mañana en la Iglesia de Las Salinas, donde les ha recibido el concejal de Deportes, Juanjo Segura a las 11.00 horas y, posteriormente, han hecho una limpieza de plásticos en La Fabriquilla para sensibilizar del daño que causan los plásticos. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, desde la Iglesia de Las Salinas ha reflejado que, con la cuarta edición, “se asienta esta prueba en el panorama deportivo de la ciudad” y lo que pretende es “crear conciencia a través del deporte el daño que provoca el plástico a nuestro ecosistema. Está en nuestras manos la promoción de comportamientos y actividades que sean respetuosos con el medio ambiente”. En esta línea, ha felicitado a los ultrafondistas entre los que se encontraban Pepe Far que ha repetido la acción y les ha hecho llegar “el apoyo del Patronato Municipal de Deportes con iniciativas como las que año tras año estáis realizando para el cuidado del planeta”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

