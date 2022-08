Diputación Ampliar Ayuntamiento y ‘Sabores Almería’ llevan a la Feria la mejor gastronomía jueves 18 de agosto de 2022 , 17:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un escenario en el Paseo de la capital acogerá, todos los mediodías de Feria, numerosas actividades culinarias que tendrán como protagonistas a los productos y cocineros almerienses El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, a través de su marca gourmet ‘Sabores Almería’, vuelven a unir sus fuerzas para potenciar la gastronomía y productos almerienses. La Feria de Almería contará este año con una amplia y variada programación de actividades en torno a la cocina de la provincia que se llevarán a cabo del 20 al 27 de agosto en el Paseo de la ciudad, durante todos los mediodías. Showcookings, encuentros con cocineros almerienses, preparación de platos saludables, degustaciones, cocinando por la inclusión, homenaje al papel de la mujer en la cocina o los tradicionales concursos de gastronomía para adultos y niños llenarán la Feria del Mediodía con el sabor más saludable, el que se cultiva y prepara en la provincia de Almería. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha felicitado al Ayuntamiento de Almería por el impulso que ha dado en la programación de este año a la gastronomía y productos de la provincia, y ha añadido que “nuestro objetivo es ofrecer a los almerienses y visitantes una serie de actividades lúdicas y didácticas para que conozcan la excelencia de nuestras empresas, productos y el enorme talento de nuestros cocineros”. En este sentido, la diputada ha valorado que la programación gastronómica de la Feria “vuelve a dar una interesante plataforma de promoción a nuestros cocineros y empresas productoras que forman parte de la marca ‘Sabores Almería’. El objetivo es que todas estas iniciativas sigan contribuyendo a fidelizar entre los almerienses y visitantes el consumo de productos de nuestra tierra y que sean ellos quienes los demanden en sus puntos de compra”. Programación El sábado 20 la Feria del Mediodía se inaugurará a las 13 horas en la Puerta de Purchena y, a continuación, en el Paseo, se celebrará un showcooking con cocineros de Almería en el que participarán Borja González, de Restaurante Alquímico; Rafa Rodríguez, de Gastronomy & ART; Juanjo Carabajal, de Restaurante 4 hojas; Tony García, de Espacio Gastronómico Tony García, y Jancell Ramón Pinales, de Stanley de Marco. El domingo 21 el Chef Bruno Fernández-Paniagua y Cómetelo fácil ofrecerá un showcooking y, a partir de las 13:30, las marcas de ‘Sabores Almería’, Aceite Castillo de Tabernas y Del Barco a la Mesa elaborarán un plato saludable: Poke Almería. El lunes 22 arrancará gastronómicamente a las 12 horas con un showcooking de los cocineros de la Asociación Eurotoques. En esta actividad participarán Antonio Carmona, de Terraza Carmona y presidente de la Asociación; Mariela Pérez Bocchio, de Ramona La Boutique de La Empanada; Tolo Castillo, de Casa Rafael; Patricio Úbeda, de Hotel Restaurante Blanca Brisa; Rafa Moreno, de Casa de Comidas Los Ángeles, y Tony García, de Espacio Gastronómico Tony García. El martes 23 comienza 26 Concurso de Gastronomía Almeriense a partir de las 11 horas y, desde las 12 horas, se llevará a cabo el encuentro ‘Mujeres en la gastronomía almeriense’ con el objetivo de revalorizar el papel de la mujer en nuestra cocina. El miércoles 24, a las 11 horas, se celebrará la final del Concurso de Gastronomía y, a las 12 horas, el cocinero Enrique Sánchez, presentador del programa ‘Cómetelo’, de Canal Sur Andalucía, ofrecerá un showcooking. El jueves 25, a las 12 horas, se cocina por la inclusión. Una actividad que cuenta con la colaboración de las asociaciones Altea, Dárata y Asperger que, además, a la finalización de sus platos compartirán con el público una degustación de sus elaboraciones. El viernes 26 los protagonistas serán los más pequeños de la casa. A las 11 horas se llevará a cabo el Taller Juega con La Pandi para que puedan descubrir las frutas y verduras. A las 12 horas comenzará el Concurso de Cocina para Niños Minichef. El sábado 27, último día de feria, las actividades gastronómicas se despiden con el encuentro ‘La cocina del mar’, con la Asociación Galatea de mujeres de la pesca de Almería. Las actividades gastronómicas de la Feria de Almería cuentan además con la participación de Ramona La Boutique de La Empanada, Tu chef talleres, Castillo de Tabernas, La Unión, Del Barco a la Mesa, Embutidos Peña Cruz, Lonja Almería, Aceite Andarax Fussión y Salins. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

