PSOE espera que se "depuren responsabilidades" por la desecación de Las Salinas

jueves 18 de agosto de 2022 , 22:00h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha exigido al gobierno local que "depure responsabilidades" ante la desecación del humedal de Las Salinas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en el seno del Consejo de Biodiversidad que se celebrará el próximo lunes.

Según ha indicado en una nota la dirigente socialista, dicho consejo fue solicitado por escrito por el PSOE "con carácter de urgencia" a fin de "esclarecer lo ocurrido" y "conocer el papel que han jugado los mandatarios del PP en el Consistorio durante los últimos meses en relación con este asunto".

"Es lamentable que el anterior alcalde, hoy consejero de Medio Ambiente, se marchara sin decir nada sobre lo ocurrido, a pesar de que el humedal se encuentra en el término municipal de Almería", ha manifestado la edil socialista.

Así, espera que la comisión del lunes permita "saber qué contactos tuvo en su día con la Junta de Andalucía para tratar de solventar este gravísimo problema medioambiental, desde cuándo sabía que esto había ocurrido y por qué lo ocultó a la opinión pública".

Según Valverde, "los almerienses necesitan respuestas sobre cómo actuó su Ayuntamiento para defender este espacio de incalculable valor ambiental y excepcional interés ecológico que, además, es la joya de la corona del turismo de la ciudad hasta el punto de que la foto de Las Salinas con sus flamencos es una imagen icónica de Almería".

Según la líder de la oposición, las salinas se han desecado "por la dejadez y la irresponsabilidad del gobierno andaluz del PP, que ha permitido el severo deterioro en que se encuentran" toda vez que "el anterior alcalde se fue de rositas dejando atrás este grave problema".

Con ello, cree "seguro" que si el Ayuntamiento y la Junta "hubieran actuado cuando se supo el mal estado del canal que abastece de agua de mar al humedal, hoy no tendríamos este tremendo problema, que ha ocasionado un daño irreparable". "Es lamentable la inacción y el silencio del hasta hace unos días alcalde, hoy Consejero de Medio Ambiente, ante lo sucedido en Las Salinas de Cabo de Gata", ha añadido.

En opinión de la responsable socialista, la desecación de Las Salinas "ha sido la peor carta de presentación que podía llevar Pacheco como consejero de Medio Ambiente, ya que hablamos de una zona declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera y de un humedal catalogado como sitio Ramsar, declarado de importancia internacional en 1990". Además, ha recordado que "se trata de un espacio de excepcional valor ecológico por la flora y fauna que alberga, donde nidifican muchas de las más de 80 especies de aves que tienen allí su hábitat y uno de los puntos estratégicos de paso de aves entre Europa y África".

La dirigente socialista ha lamentado de otro lado la "sensación de abandono que sufren los vecinos y vecinas de Cabo de Gata", un barrio que "no recibe de su Ayuntamiento la atención que merece". "Los mandatarios del PP no pueden seguir mirando para otro lado porque el barrio no debe permanecer en este estado de abandono, en primer lugar por los vecinos, que pagan impuestos como el resto, y en segundo lugar por la imagen que damos de la ciudad a las miles de personas que nos visitan cada año", ha señalado.