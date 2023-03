Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ayuso se desmarca de Vox Aixa Almagro Más artículos de este autor Por viernes 24 de marzo de 2023 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la ruptura de relaciones con Vox en una maniobra que muchos califican como una estrategia pactada con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tras la moción de censura que tuvo lugar esta semana, con Ramón Tamames como candidato. Durante la moción de censura, el PSOE y Podemos -y el resto del bloque de investidura- encuadraron al Partido Popular y a Vox en un mismo bando. Mientras, en Madrid, Vox selo está poniendo complicado, muy complicado a Ayuso, y habrá que ver si ha sido mera coincidencia -que en política dificilmente existe- pero la presidenta madrileña ha pasado a la acción alejando la imagen de pacto con lo que se considera la "ultraderecha". Según fuentes cercanas al PP, esta es la estrategia que se seguirá hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. La decisión de Ayuso ha generado polémica y ha sido criticada por muchos, incluidos algunos miembros del propio partido Vox. Muchos consideran que la decisión no es más que una estrategia electoral y que puede tener consecuencias negativas en el futuro si Vox resulta ser un partido clave en la formación de un gobierno en la Comunidad de Madrid. A pesar de las críticas, Ayuso ha dejado bien claro que su decisión es irrevocable y que no piensa retractarse en lo que considera una medida necesaria para proteger la imagen del Partido Popular y evitar que se le asocie con la ideología ultraderechista de Vox. En cualquier caso, lo que queda claro es que la decisión de Ayuso marca un antes y un después en la relación entre el PP y Vox y abre nuevos escenarios en el escenario político español. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 40 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)