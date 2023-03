Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Desarticulado un complejo entramado criminal en El Ejido viernes 24 de marzo de 2023 , 08:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La operación, desarrollada en El Ejido, concluye con cuatro detenidos, el decomiso de 4.700.000 euros, la disolución de diez sociedades pantalla y el embargo de diversos bienes inmuebles y vehículos de alta gama La Policía Nacional en Almería capturó a cuatro miembros de un clan familiar por los cargos de blanqueo de dinero y organización criminal. Los integrantes de la banda intentaron legalizar las ganancias obtenidas por el líder de la familia a través del narcotráfico, quien actualmente está cumpliendo una condena por un delito relacionado con la salud pública desde 2021. En El Ejido, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra el blanqueo de capitales. Como resultado, se han disuelto diez sociedades fantasma y se han embargado varios bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Además, se ha incautado una cantidad de 4.700.000 euros. Los arrestados, quienes no pudieron demostrar tener una fuente de ingresos que justificara su estilo de vida lujoso, han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

