Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Ayuso se pone flamenca Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 19 de octubre de 2023 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sorprender con una de sus declaraciones más polémicas. Según ella, Madrid es la capital del flamenco, y no solo eso, sino que el flamenco es un arte español que trasciende las fronteras autonómicas. Estas palabras han provocado la indignación de muchos andaluces, que ven en el flamenco una seña de identidad propia y una expresión de su cultura y su historia. ¿Qué pretende Ayuso con esta afirmación? ¿Es una muestra de ignorancia, de provocación o de apropiación cultural? Quizá el chotis le parece poco, y lo entiendo... a mi también pasaría. Pero si en Madrid hay flamenco es porque los andaluces han tenido históricamente que emigrar a Madrid, como a Cataluña. El flamenco era la música de las clases bajas, la música que escuchaba la criada y el portero, pero no el señor y la señora de casa. El flamenco ni tan siquiera es gitano, porque de serlo, todos los gitanos del mundo lo compartirían y no es así. El flamenco es andaluz, porque además del baile, que no es danza española sino andaluza, a no ser que Galicia, Castilla, País Vasco, Canarias… no sean España; además, el flamenco solo se puede cantar en andaluz. Prueben a cantar en castellano una letra de cualquier palo flamenco… es imposible, además de ridículo. El flamenco es andaluz, y por andaluz se entiende de modo amplio, desde Murcia hasta Extremadura. Pero es universal porque sale de lo más hondo. Ayuso se pone flamenca, pero no sabe lo que dice. El flamenco no se puede reducir a un espectáculo turístico que es como ella lo ve. El flamenco es un arte vivo, que se renueva y se transforma con cada generación. El flamenco es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO. El flamenco es una forma de sentir y de vivir. El flamenco es de quien lo siente y lo respeta, no de quien lo usa para sus intereses políticos. Y si no que le pregunten a los maestros del cante, que saben bien lo que es el duende y la soleá. Que le pregunten a Camarón, a Morente, a Lole y Manuel, a Paco de Lucía… Que le pregunten a los que han llevado el flamenco por el mundo entero, sin renunciar a sus raíces ni a su lengua. Que le pregunten a los que han cantado con orgullo y con dolor las penas y las alegrías de su pueblo. Que le pregunten a los que han hecho del flamenco un arte universal, pero sin olvidar que nació en Andalucía. Como dice una letra de fandango: Yo soy andaluz Yo çoy andalûh Y me siento orgulloso Y me çiento orguyoço De haber nacido aquí De abêh naçío aquí En esta tierra bendita En êtta tierra bendita Donde nació el flamenco Donde naçió er flamenco Y donde canta el jilguero Y donde canta er hirgero Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1144 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes