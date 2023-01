Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Bachiller para mayores de 20 años en Andalucía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Convocadas las pruebas para la obtención del título La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado las pruebas para la obtención del título de Bachiller. Estas pruebas constituyen una vía para que los mayores de 20 años puedan acceder a esta titulación. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 13 de febrero y las pruebas se realizarán el 15 de abril y el 6 de mayo en jornadas de mañana y tarde, de forma simultánea en institutos de todas las provincias andaluzas. El objetivo de estas pruebas es facilitar a los andaluces el acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo su reincorporación al sistema educativo para completar su formación con estudios superiores. Para obtener el título de Bachiller es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán reservar las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, las personas que ya hubiesen cursado y superado una o varias materias en Bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de la realización de parte de las pruebas. Los interesados se podrán inscribir, preferentemente por vía telemática, a través del Portal de Educación Permanente de la Consejería o presencialmente en los Institutos de Educación Secundaria autorizados para la inscripción de la misma. Asimismo, podrán disponer de más información sobre las características, la inscripción y desarrollo de estas pruebas en el Portal y en los centros sedes autorizados para la inscripción de la misma. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

