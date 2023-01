Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Solo en dos provincias andaluzas los salarios son peores que en Almería martes 31 de enero de 2023 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Roquetas de Mar tiene el salario medio más bajo de Andalucía entre las ciudades con más de 100.000 habitantes El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica hoy los datos relativos a Los Salarios en Andalucía correspondientes al año 2021, derivados de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL). Los asalariados residentes en Andalucía percibieron de media en el año 2021 un salario bruto anual de 16.284 euros, lo que supone un 2,1% más que en 2020. Cada asalariado trabajó en término medio un 70,1% del tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año. Por tanto, en términos del “salario equivalente anual a tiempo completo”1 la percepción salarial media de los andaluces fue 22.977 euros, un 1,0% superior a la de 2020. La percepción salarial bruta de los hombres fue un 24,1% superior a la de las mujeres (17.908 euros los hombres frente a 14.431 las mujeres). En términos del salario por unidad de tiempo trabajado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 9,6% (23.955 euros los hombres frente a 21.861 las mujeres). El salario crece con la edad. El salario equivalente anual a tiempo completo de los mayores de 40 años ascendió a 24.963 euros en 2021, frente a los 20.435 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores. Salario medio por sexo y edad en Andalucía. Año 2021

También se observan distintos salarios según el tamaño del municipio. En 2021 el salario bruto de los 13 municipios andaluces de más de 100 mil habitantes fue 19.624 euros, frente a 14.495 euros de media que recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios. Salario y vidas laborales En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2021, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (24.683 euros frente a 7.565 euros, respectivamente). La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo. No obstante, en términos del "salario equivalente anual a tiempo completo", que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, aunque se han reducido persisten algunas diferencias (26.543 euros para los que trabajaron todo el año y 19.275 euros para los que no). Paralelamente, el "salario equivalente anual a tiempo completo" decrece a medida que aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año (24.828 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 20.598 si tuvo más de uno). En la publicación se incorporan también características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el salario crece con la antigüedad en la empresa (31.680 euros si la persona lleva más de 10 años en la empresa frente a 20.770 euros si lleva menos de 10 años). En cambio, el salario disminuye cuando la persona ha tenido alguna experiencia de desempleo en su vida laboral (25.861 euros si la persona nunca ha tenido una experiencia de desempleo, 22.027 euros si la ha tenido). Asalariados y salario medio para una selección de variables. Andalucía. Año 2021

Salarios en las provincias y municipios de Andalucía Las provincias con un salario bruto anual más alto en el año 2021 fueron Sevilla y Málaga (17.405 y 17.149 euros, respectivamente). En el extremo opuesto se encuentran Huelva (13.832 euros) y Jaén (14.307 euros), las dos provincias con menores percepciones salariales medias. En todas las capitales de provincia el salario superó a la media provincial, en un rango que oscila entre el 11% en Málaga y el 37% en Granada. Asalariados y salario medio. Provincias y municipios mayores de 100 mil habitantes. Año 2021

Si atendemos a los municipios mayores de 100 mil habitantes, que incluyen las 8 capitales de provincia más los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, Marbella y Roquetas de Mar, encontramos que Roquetas de Mar es el municipio con un menor salario bruto medio (14.903 euros), seguido de Marbella (16.800 euros). En el otro extremo se encuentran Granada (22.498 euros) y Algeciras (21.575 euros). Algeciras es el municipio en el que la distribución del salario presenta mayor variabilidad. Salario medio y dispersión. Municipios mayores de 100 mil habitantes de Andalucía. Año 2021

Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.