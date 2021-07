Capital Baja la población en la capital por primera vez en 10 años viernes 02 de julio de 2021 , 10:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un poco más que la media española, pero manteniéndose por encima de los 200.000 habitantes El pleno del Ayuntamiento de Almería ha procedido a aprobar el padrón municipal de habitantes correspondiente al año 2020, pero que ha servido para que los concejales analicen el concepto de ciudad y capitalidad. El primer dato interesante es que 2020 cerró con 201.270 personas empadronadas en Almería capital, lo que supone un 0,28% menos que el año anterior, y comparativamente esa reducción es levemente superior a la media del estado, que bajó el 0,20%. Todos los ediles coincidieron en que en 2020 se produjo una mayor mortalidad -fruto del covid-19- si bien el socialista Eusebio Villanueva le restó importancia al considerar que nacimientos y decesos se nivelaban, aunque ambos datos estaban objetivamente ahí. Por su parte, el edil no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, prefirió abundar en la necesidad de medidas que permitan incrementar la natalidad. En otro orden de cosas, tanto Villanueva como el portavoz municipal Juanjo Alonso, hablaron sobre la necesidad de establecer una nueva visión de la ciudad, una idea en la que también participaba el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, que reclamaba saber hacia donde se dirige urbanísticamente la ciudad. Alonso concluyó diciendo que tal vez cuando la Junta de Andalucía apruebe el PGOU, eso permita un mayor crecimiento de la ciudad, aunque Villanueva consideró que ese detalle no era tan relevante. Unas 14.000 personas vienen a la capital a trabajar a diario a la capital, en su mayoría de la administración. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

