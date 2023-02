Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Bajan la pena a otro delincuente que abusó de una menor

miércoles 22 de febrero de 2023 , 20:21h

La Audiencia Provincial de Almería ha reducido la pena impuesta a un hombre de 23 años de edad que fue condenado por abusar sexualmente de una menor de 14 años. De acuerdo con la ley orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', la sentencia original de ocho años de prisión fue reducida a seis años. Esto se debe a la reforma de la ley, que establece que la pena mínima para este tipo de delitos es ahora seis años de prisión, sin necesidad de una especial motivación.

Tras la unificación de criterios llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Almería, se ha acordado reducir la pena impuesta al acusado cuando la sentencia no venga "especialmente motivada". De este modo, se ha establecido una pena mínima, según la nueva regulación. Respecto a la pena de privación de la patria potestad, el tribunal no considera procedente su imposición debido a que no se sabe si el acusado es padre o no, y no hubo la oportunidad de presentar alegaciones al respecto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó en junio de 2020 la pena impuesta al acusado, defendido por el letrado Roberto Muíño, por los hechos que tuvieron lugar la noche del 9 al 10 de diciembre de 2016. El acusado propuso a la menor, a quien conocía y sabía que tenía 14 años, mantener relaciones sexuales, a lo que la menor accedió. Además de la condena a seis años de prisión, también se le impuso una sentencia de cinco años de libertad vigilada.

Con la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', la Audiencia Provincial de Almería ha revisado 70 casos, de los cuales 17 han sido objeto de una reducción de la pena. En uno de estos casos, la condena de seis años de prisión fue rebajada a cuatro años, lo que dio lugar a la excarcelación del reo.