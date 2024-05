Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Bancos humanos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 07 de mayo de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En las soleadas calles de Almería, una revolucionaria iniciativa ha surgido para abordar dos problemas a la vez: la falta de asientos públicos y la difícil situación de las personas sin hogar. Podemos presenta los “Bancos Humanos”, donde los voluntarios no solo ofrecen sus regazos como asientos temporales, sino también como refugio para aquellos que necesitan un lugar para descansar y sentirse parte de una comunidad. La Idea: La idea detrás de los bancos humanos es simple pero poderosa. En lugar de simplemente proporcionar asientos fríos y duros, ¿por qué no ofrecer un regazo cálido y acogedor? Los voluntarios se sientan en parques y plazas, listos para recibir a cualquiera que necesite un descanso. Pero aquí está el giro: estos bancos no solo son para sentarse, sino también para compartir historias, risas y momentos de humanidad. Los Banqueros de Bondad: Los voluntarios, conocidos como “Banqueros de Bondad”, han abrazado esta idea con entusiasmo. Se visten con camisetas que dicen: “Siéntate, soy tu banco y tu amigo”. Algunos incluso llevan mantas y almohadas para hacer que la experiencia sea aún más acogedora. Los banqueros de bondad no solo ofrecen un lugar para descansar, sino también una escucha compasiva y una sonrisa amigable. El Hogar en el Regazo: Para las personas sin hogar, estos bancos humanos se han convertido en algo más que asientos temporales. Son un lugar donde pueden encontrar refugio, compartir sus historias y sentirse parte de algo más grande. “Aquí, en el regazo de un extraño, encontré calor y humanidad”, dice Juan, uno de los beneficiarios. “No es solo un banco, es un hogar momentáneo”. Allí pueden poner sus bolsas, descalzarse, utilizarlos como mesa para las latas de sardinas, el tetrabrick de vino, las cáscaras de las naranjas... y en una segunda fase se prevé instalar enchufes para recargar móviles y el acceso al wifi público gratuito. Reacciones de la Comunidad: La comunidad de Almería ha respondido de manera mixta. Algunos aplauden la creatividad y la solidaridad, mientras que otros se preguntan si esta solución es sostenible a largo plazo. Sin embargo, nadie puede negar que los bancos humanos han creado una conexión especial entre las personas. Conclusión: Así que la próxima vez que pases por un parque en Almería, busca a un banquero de bondad. Siéntate en su regazo, comparte una historia y recuerda que, a veces, un banco puede ser más que un lugar para descansar los pies: puede ser un hogar efímero lleno de calidez y humanidad, porque los bancos públicos siempre han sido una reivincación de la izquierda, ya que parece que la derecha no se cansa cuando anda por la calle. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1432 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes