¿Batalla de Andalucía, o la chocha de las dos expañas?

"De todas las historias de la Historia/ la más triste sin duda es la de España,/ porque termina mal...".

Moralidades. Jaime Gil de Biedma









Desde que Susana Díaz - expresidente de la Junta de Andalucía que traicionó a su secretario general para darle el poder a Rajoy - se ha hecho 'independentista' de Moncloa, no puedo evitarlo, me he'namorao. Sí, lo sé, no puede ser un amor romántico, ahora tan denostado por la neosección 'feminista' rojiparda... esa que con su 'corrección política'-basura le hace el juego a la extrema derecha, por reacción a los frustrados delirios supremacistas de la primera. Vale, siempre ha sido para mí arquetipo de Gusana la Díaz, desde mucho antes que abogase por la 'honestidad de Chaves y Griñán'. Sin embargo, ay, un viento perfumado de rosas carmesíes me arrastra, no puedo evitarlo, ya es mucho más que la Excma. Sra. Doña Susana que le extendía la mano a Botín padre con bobalicona sonrisa de satisfyer. Ahora no puedo esquivar pensar en ella, en casta pasión udrí 2.0, como... mi Susi.





Toda renovada diosa ensalzada por un querer sincero necesita sacerdotes secularizados, sus chusqueros cuadros estómagos agradecidos, a los que mi Susi y yo exigimos perruna fidelidad. Suponen la garantía de que la P$OE volverá a estrellarse frente al Trifachito, así el chico-milagro - todavía - Marín, de Ciudaenanos, se travistiese para ella por el carnaval preelectorero bailando a la trianera la danza de los siete velos. Susana, la elegida en su día por el dedazo de Griñán con Chaves y Mr. X González de padrinos, es un capital tan amortizado y finiquitado que, en caso de intentar volver a presentarse ella misma en las próximas Autonómicas, las carcajadas del actual almibarado presidente Moreno Nocilla (¡qué merendilla!) retumbarían más allá de la Vía Láctea.





En realidad, ni mi gusanísima Susi ni su rival Espadas, El Chino, conducirán a cambio alguno. No escarmentarán en cabeza ajena, tras la hecatombre de Madrid, por eso ambos volverán a las andadas, sólo que su próximo fracaso aquí les podría alejar de los gobiernos central y andaluz por décadas, por el peso demográfico de los votantes en nuestra Autonomía, mayor que el de Madrid o Catalunya. ¿Qué ha podido fallarle a esa 'izquierda' cañí en el Foro, cuando sus infalibles recetas de enconamiento inducido entre sexos son justo las que necesita un currela después del tajo? El obrero precisa saber que se emparejó no con una mujer sino con un sindicato o un inquisidor rancio; que la parienta le sermonee demonizándole bajo amenaza de invocar la 'justicia penal de autor' y de que le envíen la patrulla canina; que en vez de decirle ella a su pareja extenuada si le apetece una birra le programe el último video androfóbico editado por el Ministerio de desigualdad, sobre como deconstruir su personalidad masculina (tornándolo un patético moñas), por no hablar de otras infamias. Y además esta noche castigado a recalentarse la pizza y no mojar el churro... ¿Cómo el trabajador medio va a poder renunciar a este Edén de gozo sin empacho, a cambio de votar en masa a quien prometa sacarle de tanta felicidad aquilatada por la Irene Montero y demás rojipardos lobbies capamachos?





No quiere decir eso que el Trifachito vaya a renunciar a estos métodos de vasallaje del varón tan eficaces. Pero si encima la pútrida P$OE de los EREs va a pagar idéntico diezmo anticonstitucional a fondo perdido a las fauces del Estado extranjero vaticano en Ayuntamientos, Diputaciones y San Telmo, preferirán el original fascistoide y no una mala copia hedionda (por cierto, cuando utilizamos el preciso término de fascista, pedantes politólogos de taberna, lo hacemos con el magisterio de Malatesta, el cual conoció las mazmorras mussolinianas como Gramsci: "EL DESEO DE ABUSO IMPUNE").





Fíjense si será inútil el Bifeminazito 'partido de los liquidadores' menguante de Ferraz, en su Colonia-'sur', que, al igual que permitieron la chulería de Abascal montando a caballito choteándose de los siervos, ahora aparece su palafrenera, una paracaidista alicantina que atiende al sevillanísimo nombre de Macarena, ¡y nos presenta su partido clerical-franquista a una candidata a la Junta que podría pasar por la prima Pilar Primo de Rivera en sus años de mando en plaza!... por el momento sin pistolita Smith&Wesson como su jefe, al parecer. No obstante, al no asumir el discurso 'feminazi' - Esther Vilar dixit - posee tal pegada que aquí no pocos naturales están dispuestos por esa bocazas devota del fajín de Queipo, a perdonarle que sus gerifaltes purpurados en la sombra se hayan incautado de la Mezquita, La Giralda y lo que les ha apetecido a los ensotanados saurios barrigones.





Nos resulta indiferente que acuda la tropilla de Errejón a ver si le cuelan un caramelito envenenado a Teresa Rodríguez, del estilo de los del pelota indígena Sergio Pascual. Da lo mismo que los PCEspañolazos, su lacayo Toni Valero, o sus tan crepusculares socios podemitas prosigan con sus laminaciones suicidas. Nos importa un comino que Kichi vaya de beato por temporada y de animador hembrista 'aliade' sin preocuparle el ridículo... Lástima que no reflexionen acerca de por qué el hembrosupremacista responsable de la infecta y nazi ley penal de autor llamada VioGen, Zapatero, no puede ni veranear en el chalet que compró en Vera (Almería). Aparte de que no pocos vecinos al verlo por la villa profieren toda clase de incómodos exabruptos, los promotores inmobiliarios también le quieren tanto que le vendieron el inmueble en tan buen sitio como una zona inundable, desde la que puede observar en temporada ejercer la prostitución masculina, y residuos como 'compresas, pañales y toda clase de porquerías', según apunta la plataforma ecologista local sobre El Playazo de Vera. Los almerienses, de adopción o no, somos así de agradecidos con quienes nos profesan cariño de verdad.





La ineptitud sociata raya hasta tal punto que aparte de dispararse en el pie, una y otra vez, con su grotesca 'ingeniería social de género' por establecimientos educativos y sexista 'publicidad institucional' - pagados de nuestros impuestos sin distinción de entrepierna -, a estas alturas la desabrida coordinadora interministerial para la prevención del Covid 19 durante la Primera Ola, Carmen Calvo, con otros machirulos fabricantes de eunucos mentales de palmeros, ¡se montan una nueva cruzadita abolicionista de la prostitución! Qué pronto se nos olvidan aquellas otras, por ejemplo, de los años treinta en EEUU contra el alcohol, en los tiempos de la llamada Ley Seca. ¿Y solucionaron el problema del alcoholismo? No, ocasionaron muchas más muertes por traficar con destilaciones etílicas de mala calidad ilegales. quedando ese mercado en manos de mafias, con miles de hampones y policías asesinados... fueron los años de gloria de Al Capone. Y a pesar esta experiencia histórica, la madre superiora de su Virgencita de la Sierra, la Calvo, ¡pretende triunfar con el ejército de salvación aboliendo el puterío donde fracasaron Franco y la iglesia más fundamentalista del planeta! Empujar a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad llevará al crecimiento de cárteles de proxenetas, ventilando sus cuentas a tiros, provocará problemas de transmisión sexual al no acudir las profesionales a centros sanitarios por temor a delatarse, terminando en infectos guetos. Pero eso sí, seguro que la buena conciencia en los despachitos del 'feminismo' corporativo y sus 'aliades' entonarán un bochornoso aleluya, gracias a esta farisea y capciosa propaganda. Unid a tamaña estulticia la promesa hecha por Periquito 'Noesnoperosí' Sánchez a la presidenta del Eurogrupo, su dominatrix Úrsula von der Leyen, de que impondrá peaje en las autovías - única vía de paso para aldeanos de famélicos recursos, y tanta precarizada buena gente que sufre un paro estructural -, que los laureles que le esperan en las próximas Autonómicas andaluzas y Generales, eclipsarán con mucho los de Gabilondo, o incluso Arrimadas, convirtiéndose en el hazmerreír del universo entero.





El escepticismo refractario a los politicastros se ha convertido en Andalucía en algo proverbial, al borde del total nihilismo. Sólo se cree ya en HECHOS, y como seguiréis mareando la perdiz con vacuas promesas y no con los indispensables Corredores Mediterráneo y la finalización del tramo Bobadilla-Algeciras para nuestro desarrollo comercial, os aguarda un batacazo nunca visto en los anales de la historia. O se os mete en la dura mollera a todas las barbijaputas, a todos los perritos falderos y a 'todes' que las mujeres no deben estar ni adelante ni atrás, sino AL LADO, y que la Brecha de la Miseria norte-sur dentro del mismo Estado debe combatirse de modo urgente... u os damos nuestra palabra mi Susi y este servidor que Andalucía será la tumba política de la P$OE.





Y la Batalla no ha hecho ni comenzar...