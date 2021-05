Deportes Bec McConnell retoma la competición con victoria domingo 23 de mayo de 2021 , 20:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dan arranca un valioso podio Mediada la semana, no parecía clara su participación en Elda. Venía de dos intensos fines de semana y unos días de reposo podrían encajar en el plan de la tercera clasificada en la reciente manga de Copa del Mundo de Nove Mesto. Sin embargo, después de retomar los entrenos este mismo viernes, la australiana decidía finalmente competir en la tercera manga del Superprestigio. Rebecca McConnell utilizó la prueba de categoría C2 como un valioso test de cara a futuros compromisos, logrando la victoria y, sobre todo, evitando las complicadas condiciones meteorológicas que acompañarían a los hombres en su carrera. Se trata de su segundo éxito en esta competición esta misma temporada, ambos en la provincia de Alicante, tras imponerse también en Tibi días después de aterrizar desde Australia. Trabajado segundo puesto La manga masculina estuvo marcada por la lluvia y, por lo tanto, por el barro. Por si fuera poco, Dan McConnell sufría un pequeño percance nada más arrancar, tras tocar con la rama de un árbol, que le hacía perder tiempo y posiciones. Con una participación de reconocido nivel, el australiano completó una sólida carrera, recuperando puestos giro a giro, para concluir segundo, sólo por detrás del vencedor, el local Sergio Mantecón. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

