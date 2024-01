Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Bendecir animales Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 24 de enero de 2024 , 06:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el maravilloso y a veces absurdo mundo de las tradiciones eclesiásticas, nos encontramos con situaciones que podrían competir directamente en la categoría de "Cosas que nunca entenderemos". El Papa Francisco ha sorprendido al mundo con su apertura y compasión hacia las personas homosexuales, permitiendo que pueden ser bendecidas por la Iglesia. Esta declaración ha causado revuelo entre algunos sectores más conservadores de la institución, que se han apresurado a rechazarla y a criticarla. Entre ellos, se encuentran algunos representantes de la Iglesia en Almería, como el obispo emérito o el "cura facha" del que ya hablamos en alguna otra ocasión quien, recordemos, tiene como lema “la tolerancia no es una virtud cristiana”. Estos señores argumentan que bendecir a las personas homosexuales es bendecir un pecado, porque la homosexualidad va contra la ley de Dios. Sin embargo, yo no recuerdo que entre los diez mandamientos hubiera uno que dijera "no serás homosexual" o “no amarás a personas de tu mismo sexo”. Quizás se me ha olvidado porque no soy muy de ir en rebaño, y nunca me ha gustado tener ni pastor ni amo. El caso es que esas mismas sotanas son las que luego bendicen con gran jolgorio animales en San Antón, es decir, un animal sí puede ser bendecido, también una casa, un coche, una oficina, un presidio, un barco, una cocina... pero una persona solo puede serlo en función de su identidad sexual. ¿Qué tiene de especial un animal para merecer la bendición divina, que no tiene un homosexual? Pues tal vez sea que consideran que no hay animales homosexuales, que además solo fornican irracionalmente, sin amor, y sin ser conscientes de la procreación que conlleva, no como los infames humanos, que sabemos qué pasa, que podemos decidir, que casi siempre lo hacemos con amor, y que siempre procuramos disfrutar de ello. Tal vez se les hace un test de orientación sexual a las gallinas, cormoranes, lagartos, ratones, serpientes, ovejas, o elefantes, antes de rociarles el agua bendita, y eso no nos lo han contado. Me parece una contradicción que se niegue la bendición a las personas homosexuales, cuando el Papa no habla de bendecir un pecado, sino de bendecir a las personas, y en todo caso, su pecado resulta no ser otro que el de amarse. ¿Dónde está el problema? El problema es la pederastia, y más aún proteger al pederasta, o al que se aprovecha de la ingenuidad inocente de otros -aunque sean adultos- para hacerse con sus beneficios sexuales o patrimoniales. No hay problema en dar la comunión a delincuentes condenados... a animales... pero a homosexuales no ¡por Dios! Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1277 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes