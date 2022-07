Provincia Berja clausura los talleres de memoria con más de cien usuarios sábado 09 de julio de 2022 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los talleres se realizan en el Andrés Manjón y en los barrios de Alcaudique, Los Cerrillos, Benejí y San Roque El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Berja ha clausurado los distintos talleres de memoria que se llevan a cabo en el municipio dentro del Programa de Psicoestimulación preventiva que se realiza junto con la Diputación Provincial de Almería. Un total de 110 alumnos y alumnas han asistido durante todo el curso a los talleres que han sido impartidos por los psicólogos Juan Francisco Garzón y Eva Villegas y que en las últimas semanas han celebrado las sesiones de despedida para dar paso a las vacaciones. El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, junto con la concejala de Servicios Sociales, Mª Ángeles Sánchez, han visitado los distintos talleres que tienen como objetivo ayudar a los usuarios a mantener la memoria activa, aumentar la autoestima y la autonomía personal, evitar el estrés y mejorar la calidad de vida. El primer edil ha destacado la “buena acogida” y la “gran participación año tras año, como en el caso de la Plaza de Toros que se ha duplicado el grupo”y ha indicado que la entrega de los diplomas y varios obsequios “es una forma sencilla de premiar y reconocer el esfuerzo de los participantes, así como su asistencia e interés por aprender durante todo el año”. Además de los objetos, los usuarios han recibido un cuaderno de tareas para este verano. Los talleres constan de una hora a la semana donde se trabaja la psicoestimulación cognitiva mediante actividades orales, escritos, variedad de fichas, ejercicios de razonamiento, memorística, motricidad, reconocimiento visual y agnosia. También se ha realizado un taller de informática y búsqueda de empleo para personas con discapacidad, en el que también se ha trabajado la gestión emocional, habilidades sociales y la orientación laboral, desarrollado bajo un programa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

