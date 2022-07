Almería Éxito en el regreso de la ‘microPasarela’ inclusiva del ‘Festival URBAN LEI’ sábado 09 de julio de 2022 , 12:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento y Diputación apoyan esta iniciativa promovida por el Centro Comercial Torrecárdenas y Navarro Pasarela que ha convertido a 60 jóvenes con discapacidad en modelos La Micropasarela inclusiva del ‘Festial URBAN LEI’ ha vuelto revolucionar el Centro Comercial Torrecárdenas. La X edición de este evento con carácter inclusivo y solidario ha sido todo un éxito de participación y de público y ha vuelto a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación. La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez; y la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; así como la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la diputada provincial Matilde Díaz, han acompañado a los más de 60 jóvenes con discapacidad que han protagonizado el desfile, así como a la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia; la presidenta de la Asociación Síndrome de Down (Asalsido), Isabel Parra; la responsable de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro y la gerente del Centro Comercial, Nadia Fernándes. El desfile de moda infantil por excelencia de la provincia de Almería este año ha promocionado las prendas de las firmas Mayoral, Sfera, Primark, Filmañas y Salón Gil. Asimismo, se ha consolidado como una iniciativa pionera en inclusión e integración contando como modelos con niños y niñas con discapacidad visual o con Síndrome de Down. Una década de algo grande María Vázquez ha felicitado a todos los que hacen posible la 'microPasarela' que cumple una década y deja claro que ha dejado de ser 'micro' para convertirse en algo muy grande en materia de inclusión. Ha puesto de relieve la gran participación en una pasarela que permite integrar a niños y niñas con discapacidad a través del mundo de la moda. A Vázquez le ha acompañado la concejala del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha aprovechado para subrayar el gran acierto de una iniciativa como ésta que persigue un fin tan noble y justo como es la inclusión de todos, independientemente de las capacidades de cada uno. “Todos son capaces y lo demuestran sobre la pasarela” que en esta edición se desarrolla en el Centro Comercial Torrecárdenas, de mano de ONCE, Asalsido y con el apoyo de la Agencia Navarro Pasarela, ha valorado Vázquez, que ha asegurado que “el Ayuntamiento mantendrá siempre la colaboración con todo lo que contribuya a hacer de Almería una ciudad cien por cien inclusiva”. Por su parte, la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez se ha congratulado de que la provincia pueda disfrutar de un “acto mágico” que muestra “que no hay metas imposibles y que las barreras se superan con esfuerzo y sacrificio”. Además, ha destacado la evolución que ha experimentado este evento a lo largo de su historia. “Sin duda la fuerza de este evento reside en la ilusión de estos pequeños modelos y en que su valor trasciende de una iniciativa comercial para ser una iniciativa solidaria y un ejemplo nacional de inclusión. Un éxito que se pone de manifiesto con la celebración de la X edición”, ha explicado.



Además, la directora del Centro Comercial Torrecárdenas, Nadia Fernandes, ha destacado que esta actividad cumple con el objetivo del centro comercial “que no sólo es disfrutar del comercio, sino promover valores como la inclusión y ser un agente mas de la sociedad almeriense”. La responsable de Navarro Pasarela ha querido señalar en su intervención que “hoy vamos a ver moda real y vamos a demostrar que la inclusión, también, está de moda”, mientras que la presidenta de Asalsido, Eli Parra, y la directora provincial de ONCE, María Jesús Segovia, se han mostrado emocionadas por la ilusión que han transmitido los niños no sólo por hoy sino por los meses de preparación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.