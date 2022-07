Provincia La concejala de Deportes visita las instalaciones del Club Náutico de Balerma sábado 09 de julio de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Deportes en el Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín, ha visitado las instalaciones del Club Náutico de Balerma ya que, recientemente, ha adquirido nuevo material que le servirá para complementar las actividades que desarrollan dentro de la Escuela de Vela federada. De igual modo, este equipamiento se usará en eventos deportivos abiertos a todos los públicos como son el ‘Día de la piragua’ que este año se retomará y se llevará a cabo el domingo, 7 de agosto, a partir de las 11 horas en la playa ubicada junto a la Torre o, también, se utilizará en actividades novedosas como el ‘I Día de la Náutica’ que este año se celebrará el viernes, 5 de agosto, desde las 18.00 horas en la playa que se sitúa bajo el Club Náutico de Balerma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

