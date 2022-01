Provincia Ampliar Berja se convierte en sede de la Copa Andalucía de clubes de natación sábado 15 de enero de 2022 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Copa Andalucía de clubes de natación de la temporada 21-22 ha alcanzado este fin de semana la segunda ronda de la competición conocida como Fase de Conferencias en la que Berja se ha convertido este sábado en una de las sedes junto a Córdoba, Las Gabias y Alcalá de Guadaíra.

A nivel andaluz compiten un total de 32 equipos, de los cuales Mare Nostrum, Motril, Inacua, Sierra Sur, Fuengirola, Mijas, CN Jaén y Marbella han competido hoy en la Piscina Climatizada de Berja reuniendo a más 200 participantes en categorías infantil, junior y absoluto.

El área de Deportes del Ayuntamiento de Berja apuesta por la celebración de competiciones de primer nivel que, aunque actualmente se realizan con aforo restringido por la Covid-19, atraen numeroso público. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

