Sociedad BIOMIUM, la clínica más innovadora en terapia antiaging en España Escucha la noticia Verse bien es sentirse bien, y en ocasiones, tratamientos con fines estéticos terminan siendo ideales para garantizar la buena salud. BIOMIUM es una clínica en Málaga especializada en tratamientos de alta tecnología para garantizar ambas cosas: estética y buena salud. La estética, el buen rendimiento del organismo y gozar de buena salud son prioridades ineludibles para la mayoría de las personas. En biomiumclinic.com, una de las clínicas hiperbáricas más conocidas de Málaga, reconocen la importancia de combinar lo mejor de la tecnología y una dilatada trayectoria profesional para garantizar que tanto estética, como rendimiento y salud se den la mano en sus tratamientos. Si bien es reconocida como una clínica de tratamiento y recuperación de deportistas de alta competencia, puesto que la mayoría de sus especialidades giran en torno a aumentar el rendimiento muscular y articular y recuperar de lesiones de importancia en menos tiempo y sin riesgos, la clínica es mucho más que eso y muchos de sus servicios apuestan por la buena salud y el cambio estético positivo en pacientes en general, más allá de los deportistas, siendo esa una de las razones de su popularidad actual. Así como es conocida por sus tratamientos con cámara hiperbárica, también es líder en criolipolisis Malaga, uno de los tratamientos más conocidos e innovadores para combatir la grasa localizada y difícil de eliminar, que tiene como principal virtud no requerir de anestesias, intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones, sino que se trata más bien de un tratamiento rápido, no invasivo y prácticamente indoloro que en pocas semanas mostrará todos sus resultados. Principales tratamientos Líderes en tratamientos con cámara hiperbárica El tratamiento hiperbárico es un método no invasivo y muy eficaz utilizado para tratar un sinfín de patologías, molestias musculares, articulares y óseas, y también para recuperar a los pacientes tras sufrir lesiones de importancia. Anteriormente era un tratamiento usado únicamente en los mejores clubes deportivos, donde garantizar el rendimiento de sus atletas es crucial. Hoy, en clínicas como BIOMIUM se pueden realizar sesiones de cámara hiperbárica Málaga gracias a que cuentan con la mayor innovación en términos tecnológicos y formativos, puesto que sus profesionales están especializados en esta clase de tratamientos, garantizando los resultados como en ningún otro sitio. Un tratamiento hiperbárico consiste en sesiones, dentro de una cámara hiperbárica, donde el paciente respira altas concentraciones de oxígeno. Se ha demostrado que este tratamiento mejora la circulación sanguínea y reparte mejor el oxígeno en el cuerpo, siendo útil por eso en un sinfín de patologías, pero también es un potente tratamiento para combatir infecciones de importancia, fortalecer el sistema inmune y reducir los tiempos de recuperación muscular y de recuperación de lesiones e incluso fracturas. La tendencia del coolsculpting Cuando se piensa en perder peso y en clínicas se suele pensar únicamente en la liposucción. Sin embargo, está comprobado que es un tratamiento invasivo, poco seguro, con un proceso de recuperación muy engorroso y cuyos resultados, a juicio de coste y beneficio, a veces ni siquiera compensan el esfuerzo realizado. Es por eso que BIOMIUM es una de las clínicas líderes en uno de los tratamientos más interesantes, el coolsculpting Granada, también conocido como criolipólisis, que traducido literalmente tiene que ver con congelar la grasa adiposa. Este tratamiento no es invasivo, dura apenas un par de horas y no requiere procesos de recuperación de importancia. La grasa localizada es muy difícil de eliminar con dietas y ejercicios, y es una de las razones de que las personas opten por intervenciones o tratamientos. Este tratamiento permite congelar la grasa adiposa y convertirla luego en líquidos, que son mucho más fáciles de desechar por el organismo, de manera que en pocas semanas los resultados serán increíbles y, por sobre todas las cosas, perdurables. Tanto la criolipólisis como los tratamientos con cámara hiperbárica representan un paso adelante, al igual que tratamientos como la photon terapia o la electroestimulación. Sin embargo, para garantizar los resultados y la buena salud lo mejor es ponerse en manos de los mejores profesionales posibles. En Málaga, eso es sinónimo de BIOMIUM. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)