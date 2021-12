Economía Bitcoin todavía está en la fase alcista, a pesar del retroceso: ¡Analistas! viernes 17 de diciembre de 2021 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante las últimas 24 horas, se consideró que Bitcoin estaba plano. Todo se debe a las fluctuaciones que se han estado produciendo en el mercado de las criptomonedas. Es una de las razones más importantes por las que el entusiasmo de los inversionistas Bitcoin en la actualización de la raíz principal de Bitcoin blockchain está comenzando a desvanecerse. En octubre, a algunos analistas surgieron con la información de que la actualización que está por llegar a Bitcoin cambiará positivamente sus precios. Esto se debe a que recientemente, Bitcoin estuvo cerca de una marcha del -40% en los últimos meses. Aun así, las predicciones están por verse. Se cree que la acumulación adicional de criptomonedas será beneficiosa, pero las ganancias a largo plazo aún esperan a los inversionistas. Marcus Sotiriou, un corredor de activos digitales de la compañía GlobalBlock con sede en el Reino Unido, dijo que aumentaba cada vez que había una actualización en blockchain de Bitcoin. Lo mismo podría suceder esta vez también. La actualización que se produjo recientemente en Bitcoin puede ser un cambio positivo en su rango de precios. Por lo tanto, todo está por verse y no se puede predecir nada de antemano. Si observamos los cambios a corto plazo en los precios de Bitcoin, los indicadores técnicos apuntan hacia una lenta subida del precio. Se considera un efecto muy negativo por el retroceso ocurrido recientemente en el horario asiático de trading. La zona de soporte para el precio de Bitcoin es de $ 57.000 a $ 60.000. Alex, analista de los efectos, dijo que “mantengo el mercado de divisas en la fase alcista”. La consolidación de las criptomonedas sigue siendo motivo de preocupación. Puede ser el resultado de la conformación adelantada del mercado en pequeños pasos. Los últimos precios son los siguientes: Bitcoin: $63.867 Ether: $4.574 S&P500: $4.682 Oro: $1.863 Rendimientos de los bonos del Tesoro: 1,623% Hay buenas posibilidades de que Bitcoin siga la misma tendencia que siguió el año pasado en 2020. Si hablamos del último trimestre de 2020, fue bastante bueno para Bitcoin. Los precios fueron muy altos y seguían aumentando después del gran impacto de la pandemia COVID-19. Hubo varias versiones de Mayer que podrían mostrar el efecto de escalera en los precios de la criptomoneda Bitcoin. Según el promedio móvil de doscientos días de Bitcoin, todo fue bueno para él. Al final los precios se indicaron en un máximo histórico para Bitcoin, aun así, había espacio para un mayor aumento en los precios y para hacer trading en digital currency. Algunos inversionistas globales también consideran que el aumento del número de transacciones es una señal perfecta de la creciente demanda de los inversionistas. Así que, cuando ha habido un movimiento significativo en la demanda de bitcoins desde 2017, ha llevado a un cambio positivo en los precios de bitcoins. Así lo dice ki Ki-Young Ju, director ejecutivo de CryptoQuant. Recientemente, los fondos de criptomonedas parecen tener ingresos más bajos debido a los cambios en los precios. Los precios de las criptomonedas fluctúan, pero los ingresos han estado bajando francamente durante la última semana. El cierre de la última semana fue de $ 174 millones, según el informe CoinShare. Ahora, la cantidad total sigue en la marca de $ 1.5 mil millones, es la cantidad total de ingresos marcada hace algunas semanas. La marca de $ 1.5 mil millones se observó cuando Bitcoin apoyó los nuevos fondos cotizados en bolsa (ETFs). Hablando de Bitcoin, la criptomoneda más grande del mercado según el límite de capitalización de mercado, ha ganado un valor de más de $ 98 millones, levantando la marca de $ 95 millones de la semana pasada. Ha habido un cambio significativo debido al empuje de los activos bajo administración y se situó en $ 56 mil millones. Ocurrió incluso al haber una disminución significativa en el dominio de los bitcoins sobre las otras monedas disponibles en el mercado. Pocos detalles sobre otras monedas DEX, que es un software recopilador (agregador) de ParaSwap, lanzó la moneda PSP. Este programa se publicó recientemente y está disponible para aproximadamente 2000 direcciones de acuarios elegibles. Además, el fondo común de liquidez se intercambia por las recompensas de la plataforma de trading. Solana tocó la terminal Bloomberg en el índice respaldado por Galaxy. Es un tercer índice de criptomonedas de SOL que puede predecir el precio independiente de la criptomoneda con asociación a BTC y ETH. SOL es una aplicación para el índice Solana y anteriormente aumentó al 11.700%, según los informes dados por Messari. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

