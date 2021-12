Capital Alonso pregunta a Cazorla si quiere estar con los almerienses o con quienes los boicotean viernes 17 de diciembre de 2021 , 18:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal delegado de Economía y Función Pública ha vuelto a tender la mano a todos los grupos con representación plenaria para sacar adelante unos presupuestos “que son buenos para que la ciudad siga avanzando” “Ciudadanos y Miguel Cazorla han de elegir entre estar al lado de los intereses de los almerienses o irse a las trincheras con aquellos grupos políticos de la oposición que, sistemáticamente, boicotean el futuro de Almería y de quienes vivimos en la capital”. Así lo ha señalado el concejal delegado del Área de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, que ha respondido con estas palabras al “aviso” del portavoz del grupo municipal de Ciudadanos que, este jueves 17 de diciembre anunciaba que no iba a aprobar los presupuestos municipales para 2022 y que, además, lo hacía “sin ofrecer propuestas alternativas”. Alonso ha aprovechado la pregunta de los medios de comunicación sobre este asunto para volver a tender la mano a todos y cada uno de los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Almería, con los que el Equipo de Gobierno quiere llegar a acuerdos “para que haya presupuestos lo antes posible”. “El interés general de los almerienses ha de estar por encima de cualquier ideología política y por encima de cualquier partido”, ha subrayado el concejal responsable de Economía y Función Pública, que ha puesto en valor ese interés general, que pasa por que haya presupuestos en Almería “cuanto antes y la ciudad pueda seguir avanzando”. Unos presupuestos, los de 2022, que han de venir “a dibujar una Almería con un futuro próspero, igual que lo ha sido hasta ahora para los almerienses”, ha aclarado Alonso. Para el concejal que defenderá el presupuesto del año próximo en sesión plenaria, es importante llegar a acuerdos y con esa finalidad ha mantenido diferentes reuniones y ha recogido las propuestas de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de la capital. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.