Economía Bitcoin: ¿Es necesario elegir la mejor plataforma de trading de Bitcoin? jueves 24 de febrero de 2022 , 07:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A veces, nuestra vida se vuelve estresante. Por ejemplo, podemos tener deudas acumuladas o sentir que estamos ajustados de dinero. Ese es el momento de tomar las riendas de cómo gastamos nuestro dinero y asegurarnos de que lo estamos haciendo de manera inteligente. Una buena manera de hacerlo es tomando el control de cuántos bitcoins está comprando en su cuenta de la plataforma de trading de bitcoins. Si vende bitcoins regularmente, es mejor comprarlos en plataformas que ofrecen tarifas bajas o límites de trading. Una plataforma que le permite comprar a un precio más bajo Bitcoin se llama spread, mientras que una plataforma que le permite vender Bitcoin a un precio más alto se conoce como Premium. Hay muchas cosas que las personas deben tener en cuenta antes de ingresar al trading de bitcoins y también deben examinar algunas visiones de criptomonedas locas en click here. Cosas a tener en cuenta al elegir la mejor plataforma de trading de Bitcoin Facilidad de conversión: Una de las principales cosas en las que debe pensar es en la facilidad de conversión de la plataforma de trading de Bitcoin. Esto es importante porque diferentes plataformas operarán sus cuentas en diferentes monedas. Por ejemplo, es posible que desee vender sus bitcoins en nuestra plataforma porque le permite cobrar en dólares. Mientras que algunos otros países tienen el Euro u otras monedas locales y muchas plataformas de trading de Bitcoin tienen la posibilidad de aceptar pagos mediante transferencia bancaria, lo que ayuda a mantener sus pagos seguros al eliminar las posibilidades de transacciones fraudulentas. Esto va de la mano con la seguridad, pero no todas las plataformas de trading de Bitcoin cuentan con esta función. La plataforma de trading de Bitcoin que puede convertir sus bitcoins a monedas fiduciarias tendrá un mayor nivel de seguridad en la opción de conversión porque un estafador no puede simplemente robar sus bitcoins de la plataforma. Límites de trading: Como hemos dicho anteriormente en este artículo, diferentes plataformas operarán sus cuentas en diferentes monedas. Por lo tanto, también significa que también hay posibilidades de que pierda todos sus recursos después de usarlos en la compra de bitcoins. Por consiguiente, debe elegir una plataforma sin limitaciones sobre cuánto puede comprar y vender en un momento determinado. Si los límites comerciales no están bien establecidos, es posible que las personas sean estafadas e incluso pierdan sus fondos debido a límites comerciales demasiados generosos. Tarifas: Las plataformas de trading de Bitcoin funcionan con un sistema de tarifas en el que cobran tarifas de transacción por cada acción realizada por el usuario. Algunas de estas plataformas incluso pueden cobrarle al retirar sus bitcoins y también depositarlos en sus cuentas bancarias. Siempre es bueno determinar la reputación de una plataforma de trading de Bitcoin antes de decidir cuál debe usar porque cobran diferentes sumas por sus transacciones, incluso si realizan las mismas funciones. Seguridad: Esta es una de las primeras cosas que debe tener en cuenta al elegir una plataforma de trading de Bitcoin. Cuanto más segura sea su plataforma de trading de Bitcoin, mejor será para aprovecharla al máximo. Incluso pagar menos por las transacciones puede ocasionar pérdidas significativas si su sistema de seguridad no está bien configurado. Una plataforma segura de trading de Bitcoin tendrá autenticación de 2 factores donde cada usuario tiene un nombre de usuario y contraseña y otro token de seguridad emitido por el propio sistema. Reputación: Esto también es importante porque le dirá qué tan legítima es una plataforma. Por ejemplo, la reputación puede informarle sobre la privacidad de una plataforma de trading de Bitcoin y su legitimidad. La reputación también es importante porque le da una idea sobre el nivel de confianza que tienen las personas con respecto a una plataforma de trading de Bitcoin específica. La mayoría de las plataformas enumerarán sus requisitos, y deberían ser una buena guía para elegir cuál usar. Sitio web y atención al cliente: Este también es un factor importante a considerar al elegir la mejor plataforma de trading de Bitcoin. Siempre debe asegurarse de que el sitio web de una plataforma de trading de Bitcoin sea fácil de navegar, especialmente si es nuevo en todo. Sería útil si el servicio de atención al cliente responde rápidamente para resolver todos sus problemas al usar sus servicios Elegir la mejor plataforma de trading de Bitcoin puede ser difícil porque hay muchos factores que deben tenerse en cuenta. Aun así, como hemos dicho antes, debe investigar y buscar plataformas que le permitan vender bitcoins a un costo más bajo, permitir grandes retiros y tener un alto nivel de seguridad y privacidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

