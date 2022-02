Economía Bitcoin: minería de Bitcoin y algunas novedades importantes jueves 24 de febrero de 2022 , 07:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin es una criptomoneda innovadora que se puede utilizar para enviar pagos. Pero, desafortunadamente, está diseñado para funcionar sin una autoridad central, por lo que los propios usuarios deben ser responsables de la minería. Este artículo explica cómo funciona esto y qué significa toda la jerga. No pueden usarlo para robar información de tarjetas de crédito, pero si pueden robar los depósitos de los usuarios de Bitcoin. Para esto, entonces colocan softwares maliciosos (malware) en varias computadoras y cuando alguien instala su malware, tendrá acceso a todos los bitcoins depositados en este sitio. Así que esté tranquilo y sea muy consciente de todos estos fraudes y malas prácticas. ¿Cómo funciona la minería de bitcoins? Una de las partes esenciales de Bitcoin es la minería. Este proceso implica resolver un problema matemático complicado con hardwares específicos para minar nuevos bitcoins en lugar de ser recompensado por otra persona de alguna otra manera. Primero, necesitas resolver la prueba de trabajo para minar Bitcoin. Esto sucede cuando su computadora o hardware resuelve el problema. Cuando se hace esto, se agrega un nuevo bloque a la cadena. La prueba de trabajo será diferente cada vez y se basará en el bloque anterior agregado. Con este método, solo se pueden extraer 21 millones de bitcoins. Solo si usas tu hardware Si bien puede usar su hardware para la minería, la mayoría de las personas no lo hacen porque no es eficiente ni rentable. Además, si decide usar su computadora u otro hardware para minar, tomará mucho tiempo antes de minar un Bitcoin. Por lo tanto, la mayoría de las personas usan hardware por el que no tienen que pagar. La minería en la nube es un camino a seguir, pero muchas preocupaciones la rodean. Los clientes pueden comprar contratos de minería, lo que significa que comparten las ganancias y no poseen ningún hardware. Sin embargo, algunas compañías de minería en la nube comienzan con prácticas engañosas e incluso se escapan con su dinero, dejándolo sin nada. Detalles informativos sobre Bitcoin Bitcoin hace uso de la tecnología punto a punto para funcionar sin una autoridad central, emitiéndose ellos mismos, para alguna búsqueda de información visite investing in bitcoin en la web. A diferencia de las tarjetas de crédito, los bitcoins son más baratos de comprar en efectivo que a través de las instituciones financieras tradicionales y por lo general, tampoco son reversibles como las transacciones en efectivo. La primera transacción de Bitcoin ocurrió en 2009 con el mercado de medicamentos en línea Silk Road. A fines de 2013, el valor de todos los bitcoins en circulación superó los $ 5 mil millones y a partir de abril de 2017, representó aproximadamente el 40 por ciento de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Bitcoin a menudo se describe como una moneda anónima en la que los usuarios pueden enviar o recibir dinero a través de Internet sin revelar su identidad. El sistema funciona sobre una base de prueba de trabajo, lo que significa que cada vez que desee gastar sus bitcoins, debe completar ecuaciones matemáticas complejas que brindan medidas de seguridad el sistema de Bitcoin contra fraudes o intentos de piratería. Este proceso le da las unidades de Bitcoin, pero también pone sobre la mesa varios riesgos. En primer lugar, si se encuentra en otro país y necesita enviar dinero a sus seres queridos, no es fácil hacerlo. Se necesita una cuenta bancaria con transferencias internacionales. Además, cualquier riesgo de tipo de cambio es relativamente alto con Bitcoin: nunca se sabe cuánto valdrán sus bitcoins fuera de su país. Lo peor es que, por lo general, estos bitcoins son robados sin que el propietario sepa hasta que es demasiado tarde. Se almacenarán en una cuenta encriptada del pirata informático y no aparecerán como un retiro de su cuenta. Así que, para evitar todos estos problemas, lo mejor es utilizar un servicio local como billetera. De esa manera, no almacenará su dinero en un servidor que posiblemente esté lejos de usted y sea vulnerable a los ataques. Bitcoin tiene mucho potencial, pero todavía está en sus primeras etapas y necesitamos ver qué le depara el futuro. Solo podemos esperar que los sistemas bancarios globales finalmente se vuelvan más estables y fáciles de aceptar. En cualquier caso, Bitcoin o monedas similares no recibirán apoyo oficial de bancos y gobiernos en el corto plazo. Aun así, las monedas virtuales pueden revolucionar el mundo financiero a largo plazo. En algún momento, todo se volverá digital. Por eso tiene sentido comenzar a usar una nueva moneda digital, podría cambiar nuestras vidas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.