Sociedad Black Friday también en gafas de sol Escucha la noticia En realidad da igual la época del año en la que estemos, porque siempre necesitamos una buenas gafas de sol, pero podemos aprovechar los descuentos del Black Friday para comprarlas, aunque eso sí, no olvides que los ojos son una parte muy delicada de nuestro cuerpo, la herramienta esencial de uno de nuestros cinco sentido, y no podemos dejarlos en manos de cualquiera que pueda producirnos daños irreversibles. Las gafas de sol son mucho más que una protección para nuestros ojos en ambientes hostiles para ellos, como puede ser el sol en las montañas nevadas, o en la playa, y también son imprescindibles para conducir, por ejemplo, pero se han convertido también por derecho propio en un elemento estético, un elemento que podemos combinar con el vestuario, con la época del año, o sencillamente adaptarlo a nuestra personalidad. El Black Friday en General Óptica representa todo esto, ya que es una marca reconocida por su profesionalidad y garantía, al tiempo de tener la mayor variedad de monturas que puedas imaginar, por lo que es seguro que encontrarás algo que se adapte a tu gusto y a tu bolsillo. Como lo antiguo suele volver, últimamente se han puesto de moda las gafas de estética retro, si queremos escoger por estilos lo tenemos fácil, porque las hay redondas, de aviador, ovaladas, cat eye, mariposa, pantalla, cuadradas, sport o rectangulares. En todos estos casos, lo importante es que observes bien tu rostro y analices qué te queda mejor, porque si es fino y alargado, quizá unas tipo aviador sean lo tuyo, y si tienes la cara redonda, resulta preferible que no escojas unas demasiado grandes por mucho que te gusten. Si lo tuyo son las marcas, también puedes irte directamente a ellas para tu elección, porque tienen las más destacadas, como Rayban, Oakley, Police, Arnette, Tous, Voge, Carolina Herrera, Nueva York… y muchas más. Cada marca suele tener su propia estética, su propio sello, pero dentro de cada una siempre hay una gama lo suficientemente amplia como para encontrar las tuyas. Pero hay otra tercera opción, y es que elijas tus gafas en función de los que vayas a hacer con ellas, por ejemplo, si son para running, ciclismo, o actividades deportivas en general, o si sencillamente las usarás para pasear, porque sus características serán diferentes en cuanto a usabilidad. También tienes las polarizadas, que te van a dar una visión de los colores, y una definición de los objetos, increíble, y que son especialmente recomendables para quienes conducen. Por último has de saber que cualquier modelo puedes comprarlo con cristales graduados, por lo que si no te llevas bien con las lentillas, puedes prescindir de ellas y alternar las dos gafas. De cualquier modo, si aprovechas estos días para hacerte con unas gafas teniendo en cuenta todo lo que te hemos contado, recuerda que confiar en una gran cadena de ópticas, que te puede atender las 24 horas del día en su página web, pero que también está presente en establecimientos físicos, es una garantía de servicio que muy pocos ofrecen. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)