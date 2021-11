Deportes Ampliar BM. Roquetas Bahía de Almería se "estrena" en el Infanta Cristina con victoria martes 09 de noviembre de 2021 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Tras tres jornadas disputadas en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce, BM. Roquetas Bahía de Almería regresaba este fin de semana a su feudo, el pabellón Infanta Cristina donde recibía al Antequera Costa del Sol en la octava jornada de la División de Honor Plata femenina, un encuentro donde las roqueteras querían desquitarse del mal sabor de boca que le dejó la derrota en los instantes finales en su ultima visita al BM. Leganés.



El encuentro comenzó con las locales muy enchufadas, que fueron abriendo hueco en el marcador desde el pitido inicial. Al ecuador de la primera parte el electrónico ya reflejaba un claro 10-3, que lejos de reducir distancias, s fue ampliando hasta el 19-10 con el que se llegó al descanso. A la gran actuacion a nivel ofensivo se sumaba el alto nivel defensivo que ayudado de la portera Lucia Miranda bajo palos, consiguio encajar solo 10 goles en los primeros treinta minutos.



Tras la reanudación la dinámica del encuentro no varió mucho, las de Roquetas de Mar estaban con una buena renta en el marcador que afianzaba el buen hacer y permitía seguir pensando en que los 2 puntos se quedaban en casa. Sin embargo las malagueñas no iban a tirar la toalla y con rapidas arremetidas consiguió reducir la diferencia a tan solo 4 goles a falta de 18 minutos. Fue ahi cuando Agustin Collado pidió tiempo muerto para detener la reacción malagueña y una vez aclaradas ideas BM. Roquetas Bahía de Almería volvió abrir una distancia de 7 goles. Los últimos 10 minutos corrieron con un intercambio constante de goles para finalizar el encuentro con un resultado final de 32-27.



Esta deseada victoria permite a las rojillas no despegarse de la zona alta, ya que a pesar de ocupar la septima plaza con 9 puntos, con un partido menos, están a tan solo un punto del cuarto clasificado, el BM. Ikasa Madrileño que tiene 10 puntos, lo que habla de la tremenda iguadad de la liga.



Tras el encuentro, el entrenador Agustin Collado se mostraba satisfecho con la victoria y los importantes 2 puntos conseguidos que les hace seguir sumando. "Salimos al campo dispuestas a empezar con un nivel alto y logramos hacer unos primeros 30 minutos espectaculares. Esa es nuestra identidad y quien tenemos que conseguir ser siempre. Será necesario rendir a ese nivel si queremos competir con Pozuelo el próximo miércoles".



Mientras que el segundo entrenador, Jose Miguel Ferrón, destacaba, "Hoy cumplimos con el trabajo y fuimos fiables a nivel defensivo. Cada dia estamos un poco mas rodadas, sabiamos la importancia de este partido y que no podiamos dejar que se marchasen estos 2 puntos. Estamos muy contentos con la victoria y mente puesta en Pozuelo".



Y es que este próximo miércoles BM. Roquetas Bahía de Almería viajará a tierras manchegas para medirse al Soliss BM. Pozuelo de Calatrava, uno de los favoritos del grupo, para recuperar el encuentro aplazado de la cuarta jornada de liga que no pudo disputarse por coindicir con la Champions de Balonmano Playa donde varias integrantes del equipo roquetero pariciparon. El choque ante las manchegas se disputará en el pabellón de Las Espartanas de la localidad manchega a partir de las 21:00h. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.