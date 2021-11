Deportes Ampliar El Club Deportivo El Ejido certifica su reacción ganando a la UD Melilla martes 09 de noviembre de 2021 , 07:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Por tres tantos a uno se impuso el Club Deportivo El Ejido a la UD Melilla en esta décima jornada del campeonato ligero, y asegurando tres puntos de oro que deben servirle para salir de la zona baja de la clasificación en pocas jornadas.



Los jugadores de Fran Alcoy iniciaron muy bien el partido, marcando Óscar a los tres minutos ante el meta visitante en un perfecto contragolpe conducido por Jorge García iniciado en el centro del campo. A los seis minutos, una falta de Jorge fue desviada por Pol Ballesté a corner.



A partir del minuto 15 los visitantes fueron tomando la dirección del encuentro, evitando Godino el empate en una ocasión de Iker, mientras que en el minuto 23 Óscar lo intentó con una vaselina que se fue desviada. Tras varias ocasiones sin acierto final, llegaba el tanto del empate tras una gran jugada de Borja y que Fran Núñez resolvió con la cabeza en difícil postura. Quedaban nueve minutos para el descanso, pero era el día para que el CD El Ejido lograse su primera victoria ante su sufrida afición. Con el minuto 45 cumplido, Sergio Pérez juega por la izquierda y dentro del área el central Nico golpea a Óscar. Penalti y expulsión en el descuento que transforma Jorge.



En la segunda mitad la ventaja de los celestes y jugar con uno más que su rival fue un seguro de vida. Perfecto control del partido, que no contó con muchas ocasiones claras, certificando Gurdiel con el tanto de la tranquilidad un buen balón que le puso al espacio Sergio Montero. 3-1 en el minuto 69, y además los ejidenses controlando los tiempos del choque. Incluso los visitantes terminaron jugando con 9 tras lesionarse Alí y haber agotado los cinco cambios. Al final no se jugó a nada en el descuento, porque los celestes no quisieron y el Melilla no podía.



En sala de prensa Fran Alcoy reconoció que no fue, “el mejor partido pero lo importante era ganar. El penalti decantó el partido de nuestro lado”.



Tras acabar esta racha negativa de siete partidos sin ganar, el domingo a las 5 visitarán al Águilas en El Rubial. Lucharán por acumular su tercera jornada sin perder iniciada con el empate en Murcia.

Ficha Técnica 3 Club Deportivo El Ejido: Godino; Adán Gurdiel, Checa (Gabi, m. 46), Fran Serrano, Lucho, Jonxa; Álex Felip (Tena, m. 65), Castro; Sergio Pérez (Montero, m. 65), Jorge (Ramón García, m. 82); Óscar (Casi, m. 71).

1 UD Melilla : Pol Ballesté; Fran Núñez (Del Campo, m. 76), David Améz (Parra, 63), Vargas, Nico, Alí; Parla, Borja (Romero, 76); González (Chica, 63), Chabboura (Lucas Ligio, m. 76); Iker.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera del colegio murciano. Amonestó a los locales Checa (12′) y Gabi (46′). Por los visitantes a Pol Ballesté (46′), David Amez (46′), Alí (58′), Iker (72′) y Parla (86′). Expulsó a Nico (45′) con roja directa y a uno de los técnicos del banquillo, Mohamed Sadik (46′).

Goles: 1-0, m. 3. Óscar. 1-1, m. 36. Fran Núñez. 2-1, m. 47. Jorge de penalti. 3-1, m. 69. Adán Gurdiel.

Estadio: Municipal de Santo Domingo ante unos 400 seguidores y presencia de aficionados melillenses. Mañana soleada y terreno de juego en mal estado. En el descanso, el ex presidente del Polideportivo Ejido, Félix Salinas, fue felicitado por el CD El Ejido por su 80 cumpleaños. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

