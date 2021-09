Capital El Ayuntamiento abre la EDAR para que se conozca el destino del agua depurada lunes 06 de septiembre de 2021 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, insiste en que “un campo necesitado de agua no puede dejar que parte se pierda en el mar”, reclamando el buen uso de la totalidad de las aguas depuradas



Las puertas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar han abierto hoy sus puertas a los regantes para conocer estos, de primera mano, el tratamiento y uso que de las aguas depuradas se hace en estas instalaciones así como el destino final de las mismas en favor de la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de la EDAR de Almería (CGUAL), entidad de derecho público concesionaria del cien por cien del agua depurada empleada para el riego de cultivos



Una visita con la que el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, ha querido evidenciar la “transparencia” en la gestión y el uso que se hace del cien por cien del agua depurada en favor de CGUAL, destinataria en sus instalaciones anexas de toda el agua tratada en la EDAR.



La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, acompañada del concejal de Agricultura, Juan José Segura, técnicos municipales y de la empresa Aqualia, se ha mostrado “muy satisfecha” por la concurrencia de regantes a esta convocatoria que ha servido, a su juicio, para evidenciar todos aquellos aspectos que el Ayuntamiento viene defendiendo respecto a la ruta del agua, en su paso desde las instalaciones municipales de la depuradora hasta las de CGUAL, y que se encuentran anexas.



“Todo el mundo ha podido hoy comprobar como la totalidad del agua que sale de la depuradora pasa por las instalaciones de la Comunidad para su uso y distribución, agua que debe servir para el regadío de las fincas y cuyo coste es cero”, ha recordado.



Al mismo tiempo ha vuelto a defender que desde el Ayuntamiento siempre se estará del lado de los agricultores, acudiendo en su ayuda cuando así se ha demandado, poniendo a disposición del campo toda el agua que necesita” En ese objetivo, “los regantes y agricultores que han hecho esta visita han podo ver como, si el agua que sale de la depuradora no se la queda CGUAL, el destino final de la misma será el emisario de Costacabana. No tiene sentido que se insista en que no hay agua para riego, si esta se deja escapar al mar. Almería no se puede permitir el lujo de tirar agua al mar”, ha explicado.



“Nosotros, en el Ayuntamiento y a través de esta planta, nos dedicamos a recuperar agua, casi 11 hectómetros al año. Se la ofrecemos a los regantes, además a coste cero. Y si hay más necesidad de agua se ofrecerá agua desalada, pero no antes de que se haga un buen uso y al cien por cien del agua depurada que sale de estas instalaciones. Es lo que hemos defendido siempre, en el objetivo de dar agua a quien lo necesita. Y es así por parte de regantes y agricultores, tendrá sin discusión y de su lado a este Ayuntamiento”, ha reconocido.



Cobos ha vuelto además a tender la mano a CGUAL para llegar a un acuerdo para la firma de un convenio que regule las condiciones del suministro de agua desalada, "facilitando el acceso a la misma en caso de necesidad y siempre, como así viene establecido por la autoridad competente en materia hídrica, la Junta de Andalucia, que el agua depurada sea utilizada al cien por cien. No podemos dar agua desalada hasta que no se deje de tirar agua al mar", ha insistido.

