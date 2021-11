Bosquet defiende que los presupuestos de la Junta garantizan el estado del bienestar

domingo 14 de noviembre de 2021 , 17:28h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La responsable autonómica de Relaciones Institucionales de la formación liberal y presidenta del Parlamento andaluz recuerda que por encima de las siglas “de cualquier partido” están los ciudadanos, “que quieren seguir contando con iniciativas para que Andalucía siga creciendo y avanzando”





“Los Presupuestos del Gobierno de Cs en la Junta son la mejor manera de reconectar con los andaluces porque garantizan su estado de bienestar”. Así lo ha asegurado hoy la responsable autonómica de Relaciones Institucionales de Cs y presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Almería. La dirigente liberal ha hecho hincapié: “Estamos en una semana clave”. “Los andaluces y andaluzas verán quiénes están de su parte y quiénes están pensado en otras cuentas que no sean éstas, es decir, las cuentas destinadas a seguir apostando por Andalucía”. “Queremos seguir impulsando la recuperación de nuestra comunidad, seguir hablando de inversiones, de creación de empleo, del blindaje de las políticas sociales y de los derechos de los ciudadanos”, ha recalcado Bosquet, añadiendo que “estos Presupuestos son la base sólida sobre la que, entre todos, debemos seguir construyendo una Andalucía próspera y moderna, sin ruidos de corrupción”. “Deben estar por encima de siglas, porque los ciudadanos quieren iniciativas para que nuestra tierra siga creciendo y avanzando”.



Bosquet ha lamentado que “el partido ‘Socio-Sanchista’ del señor Espadas sea verdadera farsa”. “Recientemente decía el líder andaluz del PSOE que su objetivo era estar junto a los andaluces”. “Sin embargo –ha añadido la diputada liberal– Espadas ya ha reconocido que se opondrá a que la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales cuenten con unos Presupuestos férreos detrás que sólo tienen un único objetivo, preservar el bienestar de nuestros andaluces”. “Obstruyen, entorpecen y quieren impedir que 12.900 millones vayan a parar a la Sanidad andaluza o que más de 2.600 millones se destinen a Igualdad y Dependencia”, ha aseverado la responsable de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en la comunidad andaluza.



Junto a ello, ha resaltado un dato que ha calificado de “llamativo e incoherente, como suele ser habitual en el PSOE”. “Se les ha olvidado que se han incluido 45 de las 67 propuestas que presentaron para estos Presupuestos”. Por tanto, para Bosquet, “esto es difícil de comprender y asimilar, porque estarían rechazando hasta sus propuestas”. Asimismo, ha incidido en ese “empeño” que tienen los grupos de la oposición “de anteponer sus intereses por encima de lo que realmente necesita ahora Andalucía. Tanto que VOX y PSOE comparten ahora argumentario”. “Pensar en la estabilidad económica y social de los ciudadanos es apartar la pancarta electoralista y no entorpecer”, ha manifestado.



La dirigente liberal ha subrayado que Andalucía “debe seguir liderando” la creación de empresas, de autónomos, de empleo, “continuar siendo un referente turístico y una región que apuesta por el avance científico y tecnológico”. “Esto merece responsabilidad”.



Por último, Bosquet ha recordado que “este Gobierno de Cs ha diseñado los Presupuestos más expansivos de la historia, con más de 43.800 millones de euros para seguir creciendo y avanzando, aumentando respecto a las cuentas de 2021 en un 9 por ciento”. “De nuevo Ciudadanos, se vuelca con la Educación, la Igualdad y la Dependencia y con la Sanidad, pese a las trabas continuas que coloca el señor Sánchez a esta comunidad”. “Canalizar la recuperación y trabajar para fortalecer a Andalucía después de esta pandemia tan dura que seguimos atravesando debe ser el único mensaje que prime. El resto de intereses partidistas no ofrece soluciones a los andaluces en su día a día”, ha aseverado la responsable de Relaciones Institucionales de Cs en esta comunidad.