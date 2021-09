Bosquet descarta que vaya a haber elecciones anticipadas en Andalucía

jueves 09 de septiembre de 2021 , 08:15h

Bosquet anima a quien quiera concurrir a las primarias de Cs a decirlo "públicamente" como Marín: "Vivimos en libertad"









La presidenta del Parlamento de Andalucía y diputada autonómica de Ciudadanos (Cs) por Almería, Marta Bosquet, preguntada en una entrevista en 'La Ventana de Andalucía' de la Cadena SER, por la posibilidad de que Cs y el PP concurrieran a las próximas elecciones autonómicas con listas conjuntas, Marta Bosquet ha señalado que ya ha quedado "demostrado que somos dos partidos políticos distintos" aunque puedan "tener muchas cosas en común", como lo están "poniendo de manifiesto en Andalucía con el programa de gobierno" que ambas formaciones han acordado, pero "luego tenemos otras cuestiones que nos distinguen", ha apostillado.



Finalmente, la presidenta del Parlamento ha dicho que se cree el "mensaje" tanto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como del vicepresidente, Juan Marín, de que se agotará la legislatura en Andalucía, porque "hay un buen entendimiento por parte del gobierno" de coalición.



En esa línea, ha opinado que "ese fantasma que hay por ahí" acerca de un posible adelanto electoral "obedece sin duda alguna a los nervios, a las prisas que pueden tener algunos por una convocatoria de elecciones" en Andalucía, si bien ella cree que "los andaluces no nos perdonarían que pusiésemos unas urnas" ahora, según ha finalizado.

Bosquet ha animado este miércoles a cualquier compañero de partido que quiera presentarse a las primarias con las que la formación naranja elegirá a su candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas a que lo diga "públicamente", como ha hecho el actual coordinador regional, Juan Marín, porque "vivimos en libertad" y Cs es un partido "democrático".



Marta Bosquet se ha pronunciado así al hilo de la creación de una cuenta en Twitter de apoyo a una posible candidatura que integrara a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y al parlamentario Fran Carrillo para las primarias de Cs, a las que ya ha anunciado su intención de presentarse el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín.



Marta Bosquet ha reiterado que ella votará en las primarias que celebre Cs en Andalucía "como afiliada", y que su "confianza ahora mismo para seguir liderando Andalucía la tiene Juan" Marín, algo que "no es ningún secreto", según ha reconocido.



En esa línea, ha defendido que el grupo parlamentario de Cs ha desarrollado "un buen trabajo" tanto en la anterior legislatura, estando en la oposición y apoyando al entonces Gobierno socialista de Susana Díaz para adoptar "medidas beneficiosas para los andaluces", como en la actual, formando parte del gobierno de coalición con el PP-A.



Bosquet ha recordado que, tanto entonces, en la anterior legislatura, como ahora, el grupo de Cs en el Parlamento andaluz estaba liderado por Juan Marín, y, "como se ha hecho un buen trabajo, sigo apostando por él". "Creo que ahora mismo la solvencia de Juan como candidato a la Junta, máxime cuando está ejerciendo como vicepresidente, está demostrada", ha añadido en esa línea.



No obstante, ha querido dejar claro que ella está "de acuerdo con que se presente cualquier afiliado que quiera" a esas primarias, y ha defendido que, "como afortunadamente estamos en una sociedad, en un partido libre, diría que lo mismo que Juan (Marín) ha manifestado públicamente su intención de presentarse a las primarias, si cualquiera de mis compañeros quisiera decidir presentarse estaría conforme con que se dijera públicamente".



En esa línea, Bosquet ha señalado que su "forma de proceder" ante una posible candidatura que quisiera presentar a las primarias no sería a través de "perfiles" de redes sociales "donde no se da la cara, no se dan nombre y apellidos". "Si quiero hacer algo, lo digo abiertamente", ha sentenciado, para insistir en animar a cualquier compañero de partido a que, "si realmente alguien quiere" optar a la candidatura de Cs, "que coja y lo diga".



"Lo mismo que Juan ha dicho que quiere presentarse, que cualquiera que quiera presentarse" lo diga, ha reiterado Marta Bosquet, quien ha apuntado incluso la posibilidad de que "a lo mejor" otro candidato que se presentara defendería "otro programa" que fuera "más interesante que el de Juan, pero para eso hay que hablarlo", ha dicho.