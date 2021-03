Almería Bosquet valora el proyecto de apoyo psicosocial realizado por El Timón jueves 04 de marzo de 2021 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha visitado este jueves la sede de la asociación El Timón de El Ejido (Almería) para conocer el proyecto de apoyo psicosocial a personas con problemas de salud mental y sus familias en situación de riesgo al que la Cámara autonómica concedió una ayuda de 6.800 euros a través de su plan de subvenciones para proyectos de emergencia social dirigidos a mitigar los efectos del covid-19.



La máxima representante del Parlamento ha valorado la acción de la asociación y ha destacado su labor para "visibilizar una situación que, por desgracia, el covid ha venido a agravar", según ha manifestado tras recorrer las dependencias y participar en un taller de radio promovido por la entidad.



Bosquet ha apuntado que durante el último año de pandemia las personas se han enfrentado a aspectos como "soledad, incertidumbre, miedo o desconocimiento de la situación" que ha afectado de forma distinta a quienes padecen alguna enfermedad de salud mental.



Así, para abordar esta cuestión desde el plano de la prevención, la presidenta del Parlamento ha apostado por "visibilizar" y "concienciar" sobre este problema, para evitar su "agravamiento". En este sentido, ha recogido las propuestas efectuadas por los trabajadores y usuarios de la asociación para trasladarlas a los grupos políticos del Parlamento de cara a que "puedan acometer iniciativas" y "contribuir" a mejorar su situación.



Para la presidenta del Parlamento, las enfermedades de salud mental suponen hasta ahora un problema "un poco invisible" al que es necesario "plantarle cara" especialmente en época de pandemia. "Hay que tomar conciencia y ver que la salud mental es fundamental y totalmente equiparable a la salud física", ha indicado Bosquet antes de expresar su "gratitud" a los miembros de la asociación y del taller de radio por su labor.

