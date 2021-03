Economía Ampliar Renfe ha devuelto 1.100 billetes con origen o destino Almería en los últimos seis meses jueves 04 de marzo de 2021 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Renfe ha realizado la devolución, de forma gratuita, de 153.314 billetes con origen o destino Andalucía durante los últimos seis meses, lo que se traduce en un importe superior a los 5,9 millones de euros reintegrados desde el pasado 3 de octubre.



Por provincias, Sevilla ha registrado un total de 56.677 devoluciones,seguida de Málaga y Córdoba (ambas en torno a los 33.000 billetes). En Cádiz las devoluciones han ascendido a 19.700 y en Granada y Jaén se han superado las 4.000 devoluciones realizadas en los últimos cinco meses. Huelva y Almería, con más de 2.100 y 1.100 devoluciones respectivamente, cierran el cómputo global de la Comunidad andaluza.



Ante las restricciones de movilidad decretadas desde el pasado 3 de octubre en Madrid y ampliadas posteriormente a otras comunidades autónomas y provincias españolas, Renfe ha devuelto un total de 862.590 billetes, por un importe global de 31,5 millones de euros. Con motivo de estas restricciones de movilidad motivadas por la Covid-19, Renfe facilita la devolución o cambio de billete, de forma gratuita, a todos los viajeros que no tengan su desplazamiento adecuadamente justificado en las comunidades autónomas con restricciones a la movilidad, o los que no deseen viajar en estos momentos.



Esta medida es aplicable a todos los billetes de recorrido de ámbito nacional para servicios Ave, Larga Distancia, Avant o Media Distancia Convencional con fecha de viaje hasta el 25 de marzo de 2021

inclusive.



Los viajeros pueden optar por la devolución del importe íntegro del billete, sin gastos de anulación, o por un nuevo billete para otra fecha sin gastos de cambio. Estas operaciones se pueden realizar a través de los habituales canales de venta (www.renfe.com, taquillas de estaciones, agencias de viaje, etc.).



Asimismo, Renfe procederá a una ampliación automática en 25 días de los plazos de validez y viaje para todos los abonos 'BonoAVE', 'Bono Colaborativo' y 'BonoAVE Flexible' en vigor, adquiridos antes del 1 de marzo de 2021.

