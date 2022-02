Opinión Bruselas toma nota María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 13 de febrero de 2022 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una decena de alcaldes y presidentes de Diputaciones del Partido Popular acudieron el miércoles pasado a Bruselas a reclamar un reparto ecuánime, a través de una autoridad independiente, de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia frente a la utilización partidista e interesada que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez de los mismos. “Vamos a Bruselas a explicar nuestros proyectos y las necesidades de nuestros municipios y a pedir un reparto más justo, equitativo, transparente y objetivo, que esté marcado por una cogobernanza real que tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos, que son quienes mejor conocen las necesidades de los municipios”, explicaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, uno de los asistentes, como otras veces ha viajado a Sevilla o a Madrid. Porque donde se toman las decisiones Almería tiene que estar presente. Allí se entrevistaron con responsables institucionales tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo, entre ellos el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el presidente y vicepresidente del Grupo EPP del Parlamento, Manfred Weber y Siegfried Muresan, a los que presentaron un informe con estadísticas y cifras poniendo en evidencia la discrecionalidad en el reparto de los fondos comunitarios. Para muestra, dos datos: las instituciones gobernadas por el Psoe han recibido 243,6 millones euros mientras que las del PP, 150,2 millones. Y nueve de las diez comunidades autónomas con más fondos europeos por habitante están gobernadas por socialistas. Y podríamos seguir. No puede ser la que la Comisión Europea dedique 140.000 millones de euros para rescatar a todos los españoles, y, sin embargo, el gobierno de España los utilice para rescatar a un partido, el Psoe, o a sus socios. En el caso de nuestra capital, el Ayuntamiento sólo ha recibido el cinco por ciento de los fondos solicitados, a pesar de disponer de un Plan Municipal de Captación de Fondos Europeos que tiene como base el Plan Estratégico Almería 2030, que está a la vanguardia de nuestro país. Y Bruselas tomó nota. Por eso ha escocido tanto esta visita a los dirigentes socialistas. A los mismos que no hace mucho tiempo invitaban ¡¡y pagaban el desplazamiento!! a la Mesa del Ferrocarril de Almería a la capital europea “a reivindicar el AVE”. Así son ellas y ellos. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería 63 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)